Nach dem vorerst beigelegten Sponsoringstreit hat die dänische Fußball-Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel in der Nations League gewonnen. Gegen Wales mit Stürmerstar Gareth Bale setzten sich die Dänen mit Borussia Dortmunds Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig am Sonntagabend in Aarhus verdient mit 2:0 (1:0) durch.

Beide Treffer in der Partie unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin erzielte Christian Eriksen von Tottenham Hotspur (32. Minute, 63./Handelfmeter). Am ersten Spieltag des neuen Wettbewerbs hatte Wales in der zweitklassigen Gruppe B4 klar mit 4:1 gegen Irland gewonnen. Dänemark hatte spielfrei.