Nations-League-Boykott: Schickt Dänemark seine Futsal-Mannschaft?

Der dänische Fußballverband (DBU) ist auf der Suche nach einer Ersatz-Mannschaft für die anstehenden Länderspiele gegen die Slowakei am Mittwoch und in der Nations League gegen Wales am Freitag offenbar fündig geworden. Das dänische Online-Magazin B.T. will erfahren haben, dass die Futsal-Nationalmannschaft für den Verband in die Bresche springt. Damit soll der gesamte 23-Mann-Kader zu seinem allerersten A-Länderspiel in die Slowakei reisen.