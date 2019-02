Frahn und der Pokal-Triumph über Wolfsburg: „Mein größter Tag als Fußballer“

Leipzig. Er war von 2010 bis 2015 für RB Leipzig am Ball, Fan-Liebling, Aushängeschild, Capitano, Tor-Garant. Daniel Frahns 93-Pflichtspieltore-Rekord könnte eines fernen Tages von Timo Werner (22/55 Tore) und/oder Yussuf Poulsen (23/52) geknackt werden. Dazu müsste das Duo RB bis zum Sanktnimmerleinstag treu bleiben. Frahns größter Tag als Fußballer datiert vom 29. Juli 2011, als er vor 31.212 Zuschauern in der Red-Bull-Arena den von Felix Magath trainierten VfL Wolfsburg im Alleingang aus dem DFB-Pokal warf. Familienvater Frahn (31, ein Kind, eine Frau) und Ass des Viertliga-Spitzenreiters Chemnitzer FC, über seine drei Tore zur 3:2-Sensation, das Pokal-Achtelfinale der Rasenballer gegen Wolfsburg (Mittwoch, 18.30 Uhr) und Frankfurts knorrigen Stürmerstar Ante Rebic, 25, der am Sonnabend ab 15.30 Uhr in Leipzig aufdribbelt.