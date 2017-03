Martin Kind: Daniel Stendel sitzt gegen St. Pauli auf der Bank

Daniel Stendel bleibt mindestens bis Sonnabend Trainer bei Hannover 96. "Daniel Stendel sitzt gegen St. Pauli auf der Bank, er hat unser Vertrauen", sagte 96-Chef Martin Kind am Sonntagnachmittag.

"Ich mache meinen Job und spüre Vertrauen", hatte der Coach am Sonntagmittag in einer Presserunde gesagt. Außerdem lobte er nochmal die Fans: "Sie haben ein feines Gespür für das Gesamtpaket." Die Fans in der Nordkurve hatten in der Schlussphase der Party gegen 1860 München Pro-Stendel-Gesänge angestimmt (hier mehr dazu).