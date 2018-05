Daniel Stendel überzeugt: "Hannover 96 hätte mit mir als Trainer den Aufstieg geschafft"

Vorgänger von Breitenreiter war Daniel Stendel: Der ehemalige A-Junioren-Trainer hatte die Roten am 3. April 2016 übernommen. Den Abstieg mit der schon nahezu aussichtslos zurückliegenden Bundesligamannschaft konnte Stendel nicht verhindern, er schaffte es aber, mit einigen guten Auftritten die negative Stimmung in der Stadt zu drehen. Die Folge: Stendel durfte das Team auch in der zweiten Bundesliga betreuen. Nach der Winterpause geriet er jedoch immer stärker in die Kritik. Am 20. März 2017 folgte die Trennung - Stendel wurde freigestellt. © imago/Joachim Sielski