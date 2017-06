Dank Stindl: Deutschland mit 1:1 gegen Chile

Anzeige

Sieh mal einer an: Den Confed Cup in Russland gibt es auch mit Stimmung! Zu spüren war die gestern in Kasan – während des zweiten Gruppenspiels der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Chile, der ersten ganz dicken Bewährungsprobe für das unerfahrene Team von Bundestrainer Joachim Löw. Gut. Deutsche Fans hatten sich auch hierher nur in mauer Stückzahl verirrt. Aber dafür legten die Anhänger aus Südamerika so richtig los. 8000 davon sind in Russland on Tour – und die machten das schnieken Stadion in der Millionenstadt zur Heimspielzone für „La Roja“ (Die Roten). Chile-Party in Kasan – aber die junge Mannschaft von Löw hielt dagegen und wurde belohnt: sie erkämpfte sich ein 1:1.

Es war das Duell um den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale des Acht-Nationen-Turniers – zuvor hatten Kamerun und Australien in der deutschen Gruppe B nur 1:1 gespielt. Damit war klar: Der Sieger von Kasan ist schon durch – aber es gab halt keinen. Entscheidung vertagt.

Vor der Partie hatte Nationalspieler Julian Brandt das hier über den Gegner gesagt: „Das sind alles Soldaten auf dem Platz. Da kann man sehen, wo unsere Grenzen als Mannschaft sind.“ Chile spielt hart und unberechenbar und ist im Gegensatz zu Deutschland mit seinen Stars nach Russland gekommen. Für Chile ist der Confed Cup eine ganz große Nummer. Zu erkennen an den Fans. Und an den Ansagen der Spieler: Arturo Vidal (FC Bayern): „Wir sind jetzt gut genug die wichtigen Dinge zu gewinnen – hier den Confed Cup und dann auch die WM.“ Dem ließ Chile gestern erstmal Taten folgen

Deutschland gegen Chile in der Einzelkritik beim Confed Cup Deutschland in der Einzelkritik: So bewerten wir die Leistungen der Spieler gegen Chile. © imago Marc-André ter Stegen: Wurde früh überrumpelt und hatte einmal Glück bei einem Lattenschuss der Chilenen. Konnte aber dann in Halbzeit eins einen Distanzschuss gut parieren und spielte ansonsten aufmerksam mit. Note: 3 © imago Niklas Süle: Die Schnelligkeit der Chilenen machte ihm dann doch manchmal Probleme, aber mit seinem Stellungsspiel und seinem wuchtigen Körper hielt er den einen oder anderen Südamerikaner auf. Wenige Fehler in einem schweren Spiel. Note: 3 © Getty Shkodran Mustafi: Mit einem Patzer vor dem 0:1 schenkte er den Ball im Spielaufbau her, Arturo Vidal bedankte sich und bediente den Torschützen Alexis Sanchez. Hatte viel zu tun gegen die quirligen Chilenen und sortierte nebenbei auch noch die Kollegen. Von daher kann man ihm kaum Vorwürfe machen. Note: 3 © imago Matthias Ginter: Verlor zu Beginn in Drucksituationen den Ball und machte nach vorne zu wenig. Der Dortmunder Weltmeister wirkte leicht verunsichert bei seinem ersten Confed-Cup-Einsatz. War in der deutschen Defensive am ehesten mal anfällig. Note: 4 © Getty Sebastian Rudy: Im defensiven Mittelfeld ein Vielrenner, der auch mal den Weg nach ganz vorne suchte. Zeigte sich auch in kniffligen Phasen mutig. Das war teils riskant – aber sorgte für Entlastungbei den Deutschen. Note: 3 © imago Jonas Hector: Keine besonderen Vorkommnisse in seinem Aufgabenbereich. Und dann traute er sich auch gegen Chile das, was er bei Löw mal machen soll: er ging mit nach vorne und fand mit seiner Flanke Lars Stindl, der zum Ausgleich traf. Note: 2 © Getty Joshua Kimmich: Auch wenn er bei den Bayern zuletzt wenig zum Einsatz kam: Bei ihm erkennt man halt, dass er weiß, wie man gegen den einen oder anderen Weltklassespieler zu stehen hat. Ließ sich nicht vom anfänglichen Druck Chiles beeindrucken. Note: 3 © imago Emre Can: Da hat sich seine England-Erfahrung gezeigt: Härte liegt ihm, er scheute sich nicht, früh anzugreifen und die drückenden Chilenen mit ihrem eigenen Mittel zu stoppen: mit Pressing. Gutes Länderspiel des Liverpool-Profis, der auch am Ausgleich beteiligt war. Note: 2 © Getty Julian Draxler: Der Kapitän fällt bei diesem Confed Cup noch nicht so richtig auf. Er versuchte seine Mitspieler zu dirigieren und machte jede Menge Wege, aber DIE Idee hatte er auch nicht. Muss noch in die neue Doppelrolle Spielgestalter und Chef auf Zeit hineinwachsen. Note: 3 © Getty Leon Goretzka: Konnte lernen. Nach dem Spiel gegen Australien noch als bester Mann bejubelt, war der Schalker gestern kaum zu sehen. Spielte für Deutschland bislang in eher einfachen Partien und kam gestern nicht wirklich rein, was aber zu verschmerzen sein dürfte. Note: 4 © Getty Lars Stindl: Und zack! Da tauchte er auf. Vorne in einer schwierigen Position weil anfangs weit weg vom Ball, ackerte er viel, um mal die Pille zu bekommen. Zog sich dann kurz zurück, um eiskalt zuzuschlagen – mit seinem Tor zum 1:1. Note: 2 © Getty

Mit Vidal, Alexis Sanchez vom FC Arsenal und dem „Pitbull“ Gary Medel (Inter Mailand) zählt „La Roja“ für Löw fußballtaktisch „zu den zwei, drei besten Nationen der Welt“. Und für die bastelte der Bundestrainer seine Mannschaft im Vergleich zum ersten Spiel gegen Australien (3:2) um – vier Neue in der Startelf und im 3-4-2-1-System: Marc-André ter Stegen im Tor, Matthias Ginter und Niklas Süle in der Abwehr und davor Emre Can. Nicht in der Anfangsformation: ein echter Stürmer. Kein Timo Werner, kein Sandro Wagner – und der schnelle Rückstand als erste Chile-Tat.

Sich gerade einsingend konnten die Chile-Fans schon in der sechsten Spielminute feiern. Schlimmer Fehlpass von Shkodran Mustafi zu Vidal, der Sanchez bediente – 0:1. „Chi-chi-chi! Le-le-le!“ Und Löw stand mit den Händen in der Tasche da.

Am Nachmittag hatte der Bundestrainer seine Mannschaft noch ein wenig Basketball spielen lassen – für die Lockerheit. Die schlug auf dem Platz dann schnell in Stress um, weil Chile überlegen begann. Pressing, die Fans im Rücken, Unterlattenkracher von Eduardo Vargas (20.). Es drohte schnell dahinzugehen für die Deutschen. Aber: Hier und da auch mal mit ein bisschen Glück dabei, blieben sie cool. Wie Can, der als abgeklärter England-Profi das körperbetonte Spielchen der Chilenen mitmachte und Pressing mit Pressing konterte. Und dann den Ausgleich einleitete. Aus dem Mittelfeld heraus fand er Jonas Hector und dessen Flanke Lars Stindl. 1:1! Zweites Tor im zweiten Confed-Cup-Spiel für den Gladbacher (41.). Ein bisschen wie Kai aus der Kiste – aber nicht unverdient, weil zuvor die Ruhe bewahrt. Das 1:1 hielt. Zwei Spiele, vier Punkte. Gute Bilanz für diese junge deutsche Mannschaft.

Heute Vormittag verlässt der DFB-Tross Kasan, wo Boss Reinhard Grindel vor dem Spiel gestern in Gedenken an russische Kriegsopfer einen Kranz niedergelegt hatte, wieder Richtung Sotschi am Schwarzen Meer. Dort geht es am Sonntag (17 Uhr) im dritten und letzten Gruppenspiel gegen Kamerun – und dann hat Löw wieder die Chancen, seinen gestern verpassten 100. Sieg als Bundestrainer zu holen und damit auch das Halbfinale einzutüten. Und mit seinem 27. Unentschieden gestern wird er gut leben können.

