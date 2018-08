Der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer ist bekannt für seine klaren Worte. Und das bewies er auch dieses Mal wieder. Neururer beschäftigte sich unter anderem mit dem Bundesliga-Absteiger aus Hamburg, welcher am Freitag gegen Holstein Kiel (20.30 Uhr) in die erste Zweitliga-Saison der Vereinshistorie startet.

„Seit gefühlt zehn Jahren haben sie doch nicht mehr das Spiel machen müssen. Nun gehen sie als Top-Favorit in jede Partie, sind so was wie die Bayern der Zweiten Liga. Für jeden Gegner ist es das Spiel des Jahres. Ich bin gespannt, wie der HSV die Liga angeht“, sagte Neururer der Bild.