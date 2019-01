"... dann muss man ihm ein Denkmal bauen": Das denken 96-Fans über Thomas Doll

Am Montag wurde Thomas Doll als Nachfolger von André Breitenreiter bei Hannover 96 vorgestellt. Der neue Trainer leitete am Nachmittag bereits seine erste Trainingseinheit und bereitet die Mannschaft auf das Heimspiel am Freitagabend gegen RB Leipzig vor.

Knappes Ergebnis

Wir wollten von Euch wissen, ob Thomas Doll der richtige Mann für Hannover 96 ist. Rund 5000 Personen nahmen an der Umfrage teil und kamen zu einem gespaltenen Ergebnis. Die Mehrheit (51,6%) ist nicht vom ehemaligen Hamburg-Coach überzeugt. Immerhin 48,4% glauben an den neuen Trainer. Ein knappes Ergebnis.