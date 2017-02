Die Analyse: Daran hapert es bei Hannover 96

Anzeige

Der 96-Trainer macht es den Fans in diesem Jahr nicht leicht.

Aber erst mal zum Positiven! Zehn Zähler aus fünf Spielen sind okay, 96 kämpft sich nach Rückständen zurück, Standards funktionieren, die Mannschaft hält zusammen, ist fit und zeigt den Willen zum Aufstieg. Dinge, die Daniel Stendel auch gutgeschrieben werden können. Stendel zeigte sich schon zweimal in dieser Saison lernfähig, als es nicht lief. Er stabilisierte Ende September die Defensive (drei Zu-null-Siege nach einem 3:3 in Bielefeld) und aktivierte Ende Oktober die Offensive (acht Spiele ohne Niederlage nach einem 0:2 in Nürnberg). Diese Analyse soll zeigen, was Stendel diesmal besser machen muss.

Geschwindigkeit. Tempo entwickelt 96 oft nur beim Kampf um den Ball. Aber bei Ballbesitz (immerhin 72 Prozent gegen Bielefeld) steht 96 auf der Bremse. Spielmacher Iver Fossum spielt nur Safety first, Risiko zuletzt. Sebastian Maier zeigte in der zweiten Halbzeit gegen Bielefeld, wie es besser geht. Gefragt sind eingeübte Laufwege und automatisierte Passwege. Stendel hatte das in der Vorbereitung in Andalusien ausreichend geübt. Offenbar ist eine Auffrischung nötig.

Sicherheit. Immer wieder diese Rückstände. 96 rennt ständig ins offene Messer wie beim Bielefelder Einwurf (!) vor dem 0:1. 96-Abwehrspieler rücken bis weit in die gegnerische Hälfte vor, so wie Fynn Arkenberg in der Szene. Dieses Abwehr-Harakiri kostet Kraft und Gegentore. Abstellen bitte.

Verletzungen. Manuel Schmiedebach, Noah Sarenren Bazee, Uffe Bech, Oliver Sorg – diese Ausfälle haben 96 wehgetan. Stendel trainiert hart. Trainiert er zu hart? 96 kann zwar in der zweiten Halbzeit immer noch zulegen, aber personell bleiben wichtige Spieler wie Bech und Sarenren Bazee auf der Strecke.

Vertrauen. Die Startelf sitzt nicht, deshalb vergeigt 96 auch regelmäßig die erste Halbzeit. Am Beispiel von Füllkrug oder Maier zeigt sich, dass Spieler ohne Vertrauen nicht helfen können. Stendel brachte Füllkrug gegen Lautern (1:0), ließ ihn erst ganz draußen, wechselte ihn dreimal spät ein. Maier kam gegen Bielefeld nach vier Monaten zum ersten Mal wieder rein. Stendel wechselte in fünf Spielen fünfmal den Sturm-Partner für Martin Harnik. Da sollte er einer festen Variante vertrauen, sonst verliert der Trainer das Vertrauen der Spieler.

Angriff. Die 96-Kaderplanung basiert auf der Offensivkraft. 96 hat Harnik, Füllkrug, Kenan Karaman und Artur Sobiech. Verlässlich ist nur Harnik. Wenn der Tabellenvorletzte wie Bielefeld nach Hannover kommt, muss 96 mehr Feuerkraft einsetzen. Mehr Angreifer, mehr Angriffe, mehr Tore – so einfach ist die Formel. Den Ballträger Fossum kann Stendel immer noch bringen, wenn 96 nach zwei Stürmertoren führt.

