Darmstadt in der Krise

„Aufgrund der starken Gefährdung der in dieser Saison ausgerufenen Ziele und der nicht zufriedenstellenden sportlichen Entwicklung der Mannschaft haben wir uns jedoch zu dieser Entscheidung gezwungen gesehen", wird Fritsch in der Mitteilung des Vereins zitiert. Darmstadt steht in der Tabelle auf Rang 14. Aus den letzten drei Spielen gegen Duisburg, Heidenheim und Sandhausen gab es nur einen Punkt. Nächster Gegner ist am Sonnabend Dynamo Dresden.