Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Darmstadt, Aue und Magdeburg

Den Heimfluch besiegt, einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg distanziert: Der 1. FC Magdeburg ist mit Schwung und Erfolg aus der Winterpause der 2. Bundesliga gekommen. Nun allerdings kommt am Sonntag (13.30 Uhr) mit Holstein Kiel ein nur schwer bespielbarer Gegner an die Elbe. "Mit Kiel kommt eine Mannschaft, die genau weiß, was sie tut. Wir wollen auch dem Gegner eine Denksportaufgabe geben, wie wir spielen werden", sagt FCM-Coach Michael Oenning.