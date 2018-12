Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Duisburg, Ingolstadt und Aue

Der FC Ingolstadt reist in der zweiten Bundesliga mit Neu-Trainer Jens Keller zum SV Darmstadt. Der FC Heidenheim trifft auf den MSV Duisburg, Greuther Fürth erwartet den FC Erzgebirge Aue. Verfolgt die Spiele am Samstagmittag in der Zweitliga-Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.