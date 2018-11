Darts-Schock: Raymond van Barneveld kündigt Karriereende an

Raymond Van Barneveld : "Eye of the Tiger" von "Survivor" © getty

Der hoch aufgeschossene Mann aus Den Haag genoss auf der Tour seit Jahren Kultstatus - nicht zuletzt wegen seiner treuen Fanschar, der "Barney Army", die in den Hallen der PDC für beste Stimmung bekann war. "Ich hoffe, dass ich all meine Fans nächstes Jahr wiedersehe, um mich von ihnen verabschieden zu können und dann die Pfeile niederzulegen.", sagte van Barneveld.

Der Routinier erklärte, ihm würde es inzwischen am "Motivation und Fitness" fehlen: "Ich gewinne keine Turniere mehr. Ich weiß nicht, warum - aber es ist viel passiert in meinem privaten Leben und ich habe auch gemerkt, dass ich körperlich nicht mehr bei 100 Prozent bin." Raymond van Barneveld wurde in einer fast 35 Jahre andauernden Karriere fünf Mal Weltmeister - vier Mal beim einst größten Verband BDO, ein Mal beim aktuellen Marktführer PDC. Berühmt werden sind seine epischen WM-Schlachten gegen Superstar Phil Taylor und Landsmann Michael van Gerwen. Zum Abschied gibt sich "RVB" optimistisch: "Vielleicht habe ich aber noch ein paar Titel in mir. Das wäre großartig - aber ich kann das nicht mehr jede Woche leisten."