Darts-Skandal: Adrian Lewis nach Attacke suspendiert

Er gehört zu den beliebtesten Darts-Profis - und ist ein guter Freund von Legende Phil Taylor. Doch so haben wir Adrian Lewis, Spitzname "Jackpot" noch nie gesehen. Der 33 Jahre alte Darts-Koloss ist bei einem Qualifikationsturnier für die UK Open, eines der größten Darts-Turniere der Welt, seinem Gegner an die Gurgel gegangen. Nach dem Vorfall mit dem Spanier Antonio Justicia Perales ist Lewis von der Professional Darts Corporation (PDC), dem Weltverband, vorläufig suspendiert worden.

Simon Whitlock : "New Sensation" von INXS

Simon Whitlock : "New Sensation" von INXS © getty

Raymond Van Barneveld : "Eye of the Tiger" von "Survivor"

Raymond Van Barneveld : "Eye of the Tiger" von "Survivor" © getty

Adrian Lewis : "Reach Up" von Perfecto Allstarz

Adrian Lewis : "Reach Up" von Perfecto Allstarz © getty

Phil Taylor : "The Power" von Snap

Phil Taylor : "The Power" von Snap © getty

Gary Anderson : "Jump around" von House of Pain

Gary Anderson : "Jump around" von House of Pain © getty

Peter Wright : "Don't Stop the Party" von Pitbull

Peter Wright : "Don't Stop the Party" von Pitbull © getty

Michael van Gerwen : "Seven Nation Army" von den White Stripes

Michael van Gerwen : "Seven Nation Army" von den White Stripes © getty

Was war passiert? Lewis, Weltmeister 2011 und 2012, ist nach dem frühen Aus bei der WM 2018 gegen den Deutschen Kevin Münch auf Platz 19 der Order of Merit abgerutscht - und musste sich dementsprechend für die UK Open qualifizieren. Nach einigen Wortgefechten mit dem Spanier Antonio Justicia Perales im Viertelfinale griff Lewis ihn dann tätlich an. Er gewann zwar das Match - musste aber von herbeieilenden Funktionären von seinem Widersacher getrennt werden.