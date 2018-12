Darts-WM 2019: Favoritensterben im Ally Pally - Diese Stars sind bereits ausgeschieden

Bei dieser Darts-WM ist eines sicher - und zwar das nichts sicher ist. Auch auf die Gefahr hin, ins berühmt-berüchtigte "grunzende Phrasenschwein" einzahlen zu müssen: Dieses Turnier zeigt, dass in dieser Sportart inzwischen jeder jeden schlagen kann. Es kommen immer neue Talente nach, die den Arrivierten die Show stehlen und sich auch von Rückständen nicht beeinflussen lassen.

Die Dart-Fans müssen nicht nur auf Kult-Kommentator Thomas "Shorty" Seyler verzichten, sondern auch auf eine Reihe aktiver Megastars. Vor dem Start der 3. Runde (Samstag, 13.30 Uhr) mussten bereits 13 der gesetzten 32 Dart-Stars die Heimreise antreten. Mitfavoriten wie Peter Wright, Raymond van Barneveld oder Mensur Suljovic haben die Kultstätte "Ally Pally" bereits verlassen (siehe Bildergalerie). Ebenso auffällig: Klare 2:0-Satzführungen sind dieses Jahr alles andere als ein Ruhekissen. Es scheint sogar ein schlechtes Omen zu sein, so deutlich in Führung zu gehen.

Das Favoritensterben bei der Darts-WM 2019: Klickt euch durch die Bildergalerie!

Peter Wright, Raymond van Barneveld, Mensur Suljovic und Co.: Was ist bei dieser Darts-WM nur mit den Superstars los? ©

Gibt es im Dart-Sport also keine ganz Großen mehr? Mit dieser Schlussfolgerung sollte man so früh im Turnier noch vorsichtig sein. Fest steht: Die Superstars Michael van Gerwen und Gary Anderson haben nach wie vor die Chance, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Einen Phil Taylor gibt es - zumindest auf der PDC-Ebene - nicht mehr. Doch um das Favoritensterben ein wenig zu relativieren, sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass bereits gescheiterte Akteure wie van Barneveld oder Wright zuletzt ohnehin nicht in Top-Form waren.