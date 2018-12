Darts-WM: Gabriel Clemens ausgeschieden - Deutscher verpasst Überraschung

Der deutsche Darts-Profi Gabriel Clemens ist bei der Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Der 35 Jahre alte Saarländer verlor am Freitag mit 2:3 gegen den gesetzten Schotten John Henderson. Clemens war zum ersten Mal bei der WM angetreten und zwischen seinem Erst- und Zweitrundenspiel nach Deutschland gereist, um seinem Beruf als Industriemechaniker nachzugehen. In der ersten Runde hatte er ein deutliches 3:0 gegen den Engländer Aden Kirk eingefahren.