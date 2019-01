Darts-WM im "Ally Pally": Eine feucht-friedliche Parallelwelt

Ich denke mir: Das muss einfach Zufall sein, dass ein Sportbegeisterter in London nicht weiß, was heute im „Ally Pally“ los ist. Ich weiß es dafür umso besser:

Farhaan ist Mitte 30, ein Brite indischer Herkunft. Er ist Sport-Fan, lauscht im Radio einem Spiel der Premier League, bis er merkt, dass sein Fahrgast Deutscher ist. Fortan schwärmt er von Marco Reus und Mario Götze. Farhaan bringt mich zum Alexandra Palace. Doch er hat keinen Schimmer, was ich dort will.

Vor allem aus Deutschland, aber auch aus den Niederlanden, kommen Feierwütige in die englische Hauptstadt, um Teil des Spektakels im Darts-Palast zu sein. In Großbritannien überträgt Sky Sports das Event, in Deutschland erreicht Sport1 ein großes Publikum mit der Berichterstattung aus dem „Ally Pally“. Auch DAZN zeigt das bedeutendste Turnier dieser Sportart seit diesem Jahr. Doch obwohl Darts mittlerweile große mediale Aufmerksamkeit genießt - vor allem die WM - bleibt London von dem Hype weitgehend unberührt. Doch was genau schaue ich mir da an?

Es ist die besondere Aura - ausschließlich im direkten Umfeld des Veranstaltungsortes - die aus dem Kneipensport ein Mega-Event werden lässt, das medial extrem gut funktioniert. Es ist nach wie vor eine Parallelwelt, in der die Pfeilewerfer wie Helden gefeiert werden, wenn sie auf der Bühne stehen und dem großen Ziel nachjagen, möglichst drei Pfeile ins Triple-20-Feld zu schmettern. „Onehundred and eighty“, klingt es dann durch den Saal.