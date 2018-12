Darts-WM: Van Gerwen kritisiert Max Hopp nach Sieg scharf

Max Hopp, 22 Jahre alt, ist die größte deutsche Darts-Hoffnung. Doch auch bei der PDC-Darts-WM 2019 schafft es der Hesse nicht, sein Talent in Resultate umzusetzen. Am Samstag verlor Hopp in der dritten Runde mit 1:4 gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen. Im „größten Match seiner Karriere“, wie er es selbst formulierte, hatte Hopp dem dominanten Niederländer lange Zeit nichts entgegenzusetzen. Sieger van Gerwen holte danach zur unerwarteten Generalkritik an Hopp aus.