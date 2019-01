Darts-Weltmeister van Gerwen giftet gegen Konkurrenz: "Sie sind nicht gut genug"

Er ist der beste Darts-Spieler der Welt - und vielleicht auch der selbstbewussteste. In einem Interview mit dem englischen TV-Sender Sky Sports hat sich Michael van Gerwen abfällig über seine Konkurrenten geäußert. Der 29 Jahre alte Höllander gewann an Neujahr im Finale gegen Michael "Bully Boy" Smith seinen insgesamt dritten WM-Titel.

Im Finale behielt van Gerwen die Nerven - im Gegensatz zu Smith. Seine Nervenstärke, die mentale Überlegenheit, schätze er am meisten an sich. Die meisten Gegner hätten nicht das Zeug dazu, ihn auf höchstem Niveau herauszufordern. "Sie sind nicht gut genug. Egal, was sie sagen, aber die Denkweise dafür zu haben, ist etwas völlig anderes", sagte der dreifache Weltmeister.