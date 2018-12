Darts-WM: Sport1 schmeißt TV-Experten Gordon Shumway raus

Seine Aussagen haben ihn den Job gekostet. Wie der TV-Sender Sport1 am Mittwochabend via Twitter bekanntgab, wird G ordon Shumway nicht länger für den Sender als Experte bei der aktuell laufenden Darts-WM auftreten.

Für eine Nachfolge ist bereits gesorgt: "Die weiteren Übertragungen der Darts-WM werden natürlich weiterhin kompetent und unterhaltsam von unserem hochkarätigen On-Air-Team begleitet. Neben Moderator Sascha Bandermann kommentiert nach wie vor Basti Schwele. Dazu werden wir – wie bereits bei vergangenen Darts-Turnieren – wechselnde Experten als Co-Kommentator einsetzen. Den morgigen Donnerstag begleitet als Experte der Geschäftsführer des europäischen Darts-Verbandes PDC Europe, Werner von Moltke. Am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag wird der deutsche Darts-Spieler Kevin Münch als Experte im Einsatz sein."

Doch weshalb ist Shumway überhaupt raus?

Am Montagabend leistete er sich einen heftigen Fehltritt. Bei der Darts-WM in London trat die Russin Anastassija Dobromyslowa gegen den Engländer Ryan Joyce an. Gleich zum Start sagte Shumway: „Man darf schmunzeln, wie Ryan Joyce hier jetzt gleich mit dieser Situation umgeht.“ Und weiter: „Gibt es für die Dame ein Mittel, Ryan Joyce zu schlagen? Vielleicht die Klamottenwahl.“

Und er setzte noch einen drauf: „Ich bin kein Freund von diesem Zirkus. Ich weiß nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen? Warum nur zwei? Ich finde es keine gute Idee. Wenn man den Damen eine Plattform geben möchte, dann kann man das anders tun. Dann kann man ihnen eine eigene Turnierserie geben. Bei Bayern München spielt auch keine Frau im Team. Wir wissen ja, Darts ist ein mentales Spiel. Und Männer werden wahrscheinlich immer ein Problem haben, gegen Frauen zu spielen.“