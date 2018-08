Topverdiener Ante Rebic: Darum hält er Eintracht Frankfurt wirklich die Treue 

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger © dpa

Eindrucksvoll: So feiert Eintracht Frankfurt seine Pokalsieger

Die Bild hat das Geheimnis hinter dem Rebic-Deal nun gelüftet. Demnach gebührt der Dank der Eintracht-Fans in Bezug auf den Verbleib des Angreifers dem Frankfurter Mittelfeldspieler Mijat Gacinovic. Dieser hatte den Pokalhelden in dessen WM-Urlaub von einer Vertragsverlängerung überzeugt, obwohl Rebic nach eigener Aussage "finanziell wesentlich bessere Angebote" hatte. "Er (Gacinovic; Anm. d. Red.) hat den neuen Trainer in den höchsten Tönen gelobt. Jetzt habe ich ihn auch kennengelernt und ein Super-Gefühl bei ihm." Heißt im Klartext: Rebic bleibt auch, weil er von Adi Hütter überzeugt ist.