Darum spielt die Premier League am "Boxing Day"

Am zweiten Weihnachtstag findet in der englischen Premier League der traditionelle Boxing Day statt. „Es herrscht eine tolle Atmosphäre in jedem Stadion und auf den Tribünen sind viele Kinder“, sagte Juan Mata, der für Manchester United spielt, einst über diesen besonderen Tag. Doch nicht alle Fußball-Profis freuen sich auf diese Spiele.

Ursprünglich erhielten am zweiten Weihnachtstag die Arbeiter oder Angestellten von ihren Arbeitgebern in England Geschenke, eine sogenannte "Christmas Box". Seit 1966 beschenkt auf der Insel der Fußball seine Fans regelmäßig mit dem Boxing Day. Die Stadien sind voll, dazu sitzen viele Millionen Anhänger in den Pubs oder vor dem heimischen Fernseher.