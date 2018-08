Darum trägt Real Madrid jetzt Trikots aus Plastikmüll

Es ist kein Zufall, dass das dritte Saisontrikot von Real Madrid korallenrot ist: Der Schutz der Koralle ist erklärtes Ziel der Organisation "Parley for the Oceans", die bei diesem Trikot Pate steht. Denn das Shirt ist zugleich ein Statement für den Umweltschutz: Es besteht vollständig aus Garnen und Fasern, die aus recycelten Plastikabfällen hergestellt werden. Das Plastik wiederum wurde an Stränden eingesammelt, angeschwemmt vom Ozean.

Erstmals zum Einsatz kommt das neue Trikot beim International Champions Cup am Mittwoch, 2.05 Uhr, gegen den AS Rom. Beide Klubs sind derzeit in den USA unterwegs, dort stellten Toni Kroos und Kollegen das Shirt am Montag auch vor. Champions-League-Sieger Real Madrid trägt in dieser Saison außerdem weiß (Heimtrikot) und schwarz (Auswärtstrikot).