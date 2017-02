Das 1:2 geht auf Prib: Das sind die 96-Noten gegen Eintracht Frankfurt

Wunder gibt es immer wieder. Mit dem Liedchen von Katja Ebstein dudelte 96 am Mittwochabend die Fans ein in den kältesten Fußball-Abend dieser Saison. Ein Wunder, dass 96 noch einen Elfer in der Nachspielzeit bekam. Aber Salif Sané verschoss. Die Magie des DFB-Pokals hatte sich um 22.37 Uhr trotz Führung im unfassbaren Pokalkrimi verzogen. Favorit Frankfurt drehte das Spiel und riss 96 mit einem 2:1 aus den Pokalträumen.

Die Fans trösteten den traurigen 96-Star und sangen: „Saalif Saneeee!“ was für ein trauriges Finale im Achtelfinale des Pokals.

