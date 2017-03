Leipzig. Mit Vehemenz verurteilt der 1. FC Lok Leipzig die Ausschreitungen beim Sachsenpokal-Halbfinale beim Bischofswerdaer FV. Der Finaleinzug des Vereins (5:3 n. E.) spielt seitdem in der äußeren Wahrnehmung kaum noch eine Rolle. Der Verein, dessen Aushängeschild derzeit in der Regionalliga spielt, sieht sich um die Früchte der harten Arbeit seit der Neugründung gebracht.

„Der Verein schätzt, dass sich gut 1.700 Fans im Gästeblock befanden. Einem kleinen Teil schien der 1. FC Lok vollkommen egal zu sein. Denn deren Aktionen vor und insbesondere nach dem Spiel, sorgen dafür, dass die Loksche in den aktuellen Stunden nicht als verdienter Pokal-Finalist, sondern als Randale-Klub wahrgenommen wird. Das finden wir zum Kotzen!“, heißt es in dem Statement. „Derartige Exzesse werfen den FCL auf diesem schweren Weg erneut zurück. Ihr alle (!) seid in der Pflicht, unseren Verein zu schützen. 99 Prozent der Lokfans sind friedlich – nur das eine Prozent hat sich nicht im Griff. Und dagegen müssen wir alle im Rahmen unserer Möglichkeiten vorgehen, sonst wird es den 1. FC Lokomotive Leipzig irgendwann nicht mehr geben. Das Ende der Fahnenstange ist erreicht!“

Der Fußball-Verein bemängelt die fehlende Unterstützung von vielen Institutionen. „Auf diesem schweren Weg benötigen wir Hilfe. Gerade nach den langwierigen Ermittlungen im Zuge der Ausschreitungen im Juni 2015 in Erfurt hat der 1. FC Lok keine Hinweise von der Justiz erhalten, um gezielt gegen Personen vorzugehen. Wir rufen hiermit auch Verantwortliche bei der Stadt Leipzig und bei der Sächsischen Landesregierung auf, uns zu unterstützen und endlich bei Strafverfolgung und -aufklärung voranzukommen“, wird das begründet.

Nur das Eingreifen der Polizei verhinderte am Sonntag während des Elfmeterschießens die Stürmung des Platzes. 120 „Krawalltouristen“ (O-Ton Lok-Präsident Jens Kesseler) hatten sich Eintritt in den alten Wesenitzsportpark verschafft. Dabei hatten sie die Ordner überrannt, das Kassenhäuschen gestürmt und am Ende einen Bierwagen auseinandergenommen. Weil die Politzisten Pfefferspray einsetzten, konnte verhindert werden, dass Bauzäune umgeworfen oder als Waffen benutzt werden konnten. „Der Großteil des Blocks hat sich lautstark von diesen Typen distanziert“, heißt es in der Erklärung. Fans pfiffen und skandierten: „Wir sind Lok-Fans und ihr nicht.“