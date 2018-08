Träumen erlaubt: Das erwarten die 96-Bosse von der neuen Saison

Rechnet doch mal mit – auf wie viele Punkte kommt 96 aus den ersten fünf Spielen? In Bremen, gegen Dortmund, erneut zweimal auswärts in Leipzig und Nürnberg, bevor Hoffenheim zum zweiten Heimspiel kommt. „Realistisch haben wir einen Hammerstart“, sagt 96-Manager Horst Heldt.

Präsident Kind versprüht Euphorie

Clubchef Martin Kind jedoch errechnete beim „NP-Anstoß live“ am Mittwochabend daraus elf Punkte: Sieg in Bremen und Nürnberg und gegen Hoffenheim, Unentschieden gegen Dortmund und in Leipzig. „Das ist sein Traum“, erläuterte Heldt, „gegen Euphorie habe ich nichts, die ist immer gut.“ Und Trainer André Breitenreiter stimmt ein: „Ist doch super, wenn wir dem Präsidenten eine Euphoriewelle verschafft haben.“