Das gab's noch nie beim SPORTBUZZER-Masters: Der 1. Gilde-Kneipen-Pokal

Drei Tage Budenzauber: Das Sportbuzzer-Hallenmasters 2019, präsentiert von Toto – der Fußballwette von Lotto Niedersachsen, wird der Fußball-Höhepunkt des Winters. Und das für die ganze Familie.

Vom 25. bis 27. Januar rollt in der Swiss-Life-Hall die Kugel. Dieses Mal kicken nicht nur die Vereinsfußballer um den großen Henkelpott und um die Nachfolge von Titelträger Germania Egestorf/Langreder. Schon am Freitag treffen zwölf Hobbymannschaften aus Hannover und der Region beim 1. Gilde-Kneipen-Pokal aufeinander. Das gab es in Hannover noch nie: Auf Kunstrasen, der extra für den Fußball-Event in der Halle verlegt wird, geht es vor großer Kulisse rund. Teilnehmen können alle Hobbykicker, die im Namen ihrer Stammkneipe um Tore und Siege kämpfen wollen.

So läuft die Bewerbung: Sendet uns ein Foto vom Team – mindestens vom Mannschaftskapitän – vor dem Schild Eurer Stammkneipe zu. Am besten noch mit ein paar Empfehlungsworten des Wirts. E-Mail-Adresse: cup@sportbuzzer.de.