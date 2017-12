„Das geht so, seit die Kinder da sind“: Bei 96-Stürmer Harnik reicht es nur für 25 Minuten

Für knapp 25 Minuten hat es noch gereicht. Martin Harnik war in der vergangenen Woche wie vor dem Dortmund-Spiel stark erkältet gewesen. „Das geht so, seit die Kinder da sind“, erklärte Harnik. „Die tragen etwas nach Hause, was der Körper nicht kennt. Da bin selbst ich machtlos“, fuhr er fort und verputzte dabei eine Vitaminbombe in Form einer Birne.

Letzter Treffer am siebten Spieltag

Bei Harnik ist seit Wochen irgendwie der Wurm drin. 96 könnte einen fitten Torjäger gut gebrauchen. Aber ihm gelingt nicht mehr so viel wie zu Saisonstart. In Gladbach erzielte Harnik am siebten Spieltag sein bisher letztes Saisontor. Dort vergab er außerdem eine riesige Torchance.

Seit dem läuft’s nicht mehr richtig. Bei den Bayern (zum Spielbericht geht es hier) verursachte er den Elfmeter bei einer Grätsche gegen Kingsley Coman. Die Aktion war knapp auf der Linie – die gehört leider zum Strafraum dazu.