Das große 96-Spieltagsquiz: Bist du bereit für das Heimspiel gegen den FC Bayern?

Am kommenden Samstag will 96-Trainer André Breitenreiter für eine Überraschung sorgen. Der FC Bayern München gastiert in der HDI-Arena - die Umstände sprechen allerdings nicht für Hannover 96. Ihr könnt in unserem Spieltagsquiz vorlegen und den "Roten" im Vorfeld zeigen, wie das mit dem Punkten geht.