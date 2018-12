Das große 96-Spieltagsquiz: Bist du bereit für das Heimspiel gegen den Fortuna Düsseldorf?

Abstiegskampf pur! Am Samstag kommt es in der HDI-Arena zum direkten Kellerduell. Zu Gast ist Fortuna Düsseldorf - nach dem Aufschwung vom vergangenen Spieltag definitiv keine leichte Aufgabe für Hannover 96. Ihr könnt in unserem Spieltagsquiz vorlegen und den "Roten" zeigen, wie das mit dem Punkten geht.