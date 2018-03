Das ist der DFB-Kader für die Spiele gegen Spanien und Brasilien

Nach vier Monaten endet in der kommenden Woche endlich die lange Winterpause der Fußball-Nationalmannschaft. Mit großer Spannung wurde deshalb am Freitag das erste Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw im WM-Jahr vorgestellt. Der DFB-Chefcoach hat für die ausverkauften Testspiele am 23. März gegen Spanien in Düsseldorf sowie vier Tage später gegen Rekordweltmeister Brasilien in Berlin ein besonders großes Aufgebot mit mehr als 20 Akteuren berufen. „Es war jetzt lange genug Pause“, bemerkte Löw.

Nicht dabei: Marco Reus und Mario Götze, die beide für Borussia Dortmund spielen. Es ist auch sonst kein Dortmunder im Kader der Nationalmannschaft. Dafür nominierte Löw überraschend mit Mario Gomez und Sandro Wagner gleich zwei "Sturmkanten".