"Das ist entschieden": 96-Boss Martin Kind beendet Debatte über Heldt

Zusammen mit Trainer André Breitenreiter und Aufsichtsrat Martin Andermatt habe sich Heldt bereits mit den Planungen für die Rückrunde auseinandergesetzt. Dies sei mit einer Dreijahresplanung hinterlegt, betonte Kind. "Wir haben schon perspektivisch gedacht. Und das wollen wir gemeinsam fortsetzen", fügte der 96-Boss an.

Was wird aus 96-Manager Horst Heldt? Für 96-Boss Martin Kind ist die Sache klar. Gegenüber dem Bezahlsender Sky wiederholte er seine Aussage von Sonntag. Auf die Frage, ob er Heldt auf keinen Fall ziehen lassen würde, antwortete Kind: "Wenn ich sage, es geht nicht, dann heißt das auch so. Das ist entschieden."

Jürgen Rynio war Torhüter, Manager, Co-, Torwart- und Chef-Trainer bei den Roten. Jeweils zu unterschiedlichen Zeiten versteht sich. Bei einem Ehemaligentreffen steht er neben Lothar Sippel (links) und Roland Kosien (rechts).

Dieser ehemalige Spieler konnte als Manager nicht überzeugen: Sein einjähriges Engagement endete 1996 mit dem Abstieg in die Regionalliga.

Dieser ehemalige Manager war einst selbst Fußball-Profi. In Spanien.

Ein typisches Bild dieses ehemaligen Managers am Spielfeldrand beim 96-Training ...

Wer guckt denn da so grimmig drein?

Jörg Schmadtke ist in Hannover auch nach seinem Abgang bekannt und beliebt. Er gestaltete den Kader zwischen 2009 und 2013 maßgeblich - und führte Hannover 96 so zurück auf die europäische Bühne. Ein Konflikt mit Mirko Slomka führte schließlich zu seinem Rücktritt ... und seinem Wechsel zum 1. FC Köln.

Erst kürzlich wurde das "Diamantenauge" in Köln entlassen.

Eine der Verpflichtungen, die am Ende sein Schicksal bei 96 besiegelten: Bis heute werden die schlechten Wintertransfers (hier Hugo Almeida im Designer-Pulli) von Martin Bader als letzter Sargnagel in Hannovers Bundesliga-Abstiegssaison gesehen.

Außerdem spielte Kind nochmal auf das Interview von Kölns Vizepräsident Toni Schumacher an. Der FC-Vize behauptete am Rande des Kölner Spiels gegen Berlin, das Problem liege nun bei Hannover 96. Kind bezeichnete die Aussagen Schumachers hinterher als "niveaulos". Am Montag sagte er: "Das Problem von Köln nach Hannover zu verlagern und zu erwarten, dass wir dem zustimmen, ist eine mutige Annahme."