"Das ist unterirdisch": Ärger um nicht genehmigte Fanbanner bei Hannover 96

96 rätselt, wie Banner ins Stadion kamen

Zu möglichen Sanktionen zum nächsten Heimspiel gegen Leverkusen (10. März), dem letzten vor der Mitgliederversammlung am 23. März, will sich Meier nicht äußern. Kind fragt sich aber, „wie Banner von der Größe ins Stadion gelangen können“. Die Vermutung: Nicht am Spieltag, sondern schon in den Tagen vorher.