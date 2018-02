Das Dutzend ist voll: Jamanka/Buckwitz holen Gold im Zweierbob

Anzeige

Vor wenigen Tagen schrieben bereits Francesco Friedrich und sein Anschieber Thorsten Margis in Pyeongchang im Zweierbob Olympia-Geschichte. Zeitgleich kamen die Deutschen mit den Kanadiern um Pilot Justin Kripps ins Ziel. Am Mittwoch ruhten nun sämtliche schwarz-rot-goldenen Hoffnungen auf das Damen-Duo Mariama Jamanka und Lisa-Marie Buckwitz.

Die beiden machten es sogar noch besser als ihre männlichen Kollegen und durften sich als alleinige "Golden Girls" feiern lassen - und das als B-Team. Im entscheidenden vierten Lauf waren sie um sieben Hundertstel schneller als der Bob von Weltmeisterin Elana Meyers Taylor. Mariama Jamanka hat dem deutschen Team damit die zwölfte Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang beschert. Deutschland bleibt im Medaillenspiegel Zweiter hinter Norwegen, das im Langlauf-Teamsprint der Herren und in der Teamverfolgung der Eisschnellläufer seine Olympiasiege Nummer 12 und 13 holte.

Bob-Ass Jamanka lag im letzten Lauf mit der Potsdamer Anschieberin Lisa-Marie Buckwitz lange auf Platz zwei, erst auf den letzten Metern erreichte sie noch die Bestzeit vor Weltmeisterin Elana Meyers Taylor. Bronze ging an die zweimalige Olympiasiegerin Kaillie Humphries aus Kanada. Die angeschlagenen Stephanie Schneider und Annika Drazek, in Pyeongchang als eigentliches deutsches Nummer-eins-Paar vorgesehen, verbesserten sich im Finallauf noch von Platz fünf auf vier. Am Ende fehlten acht Hundertstelsekunden auf Bronze. Die Winterbergerin Anna Köhler wurde mit Erline Nolte 14.

Jamanka ist die erste deutsche Olympiasiegerin im Zweierbob seit dem Erfolg von Sandra Kiriasis 2006 in Turin. In Vancouver und Sotschi waren die deutschen Frauen leer ausgegangen. Das Sieger-Paar war erst kurz vor den Winterspielen auf Geheiß von Cheftrainer René Spies zusammengekommen. Er hatte Annika Drazek aus dem Jamanka-Bob in den Schlitten von Stephanie Schneider beordert, um so die aus seiner Sicht beste Pilotin mit der besten Anschieberin fahren zu lassen und die Aussichten auf eine Medaille zu verbessern. Buckwitz, die bis dahin mit Schneider in einem Bob saß, kam zu Jamanka.

Starker Schlussdurchgang von Jamanka, Schneider im Pech

Vor dem entscheidenden Durchgang war der Vorsprung der 27-jährigen Jamanka und ihrer vier Jahre jüngere Partnerin auf Meyers Taylor/Gibbs von sieben auf die Winzigkeit von vier Hundertstelsekunden geschrumpft. Doch im Schlussdurchgang konterten sie noch einmal und sicherten sich das Gold. Schneider und Drazek hatten Pech. Beide waren schon am Dienstag zu den ersten beiden Läufen verletzt an den Start gegangen. Schneider hatte mit muskulären Problemen am Rücken zu kämpfen, Drazek war vor einer Woche im Training bei einem Hürdensprung umgeknickt. Ihre Vorteile als beste Starterinnen im Feld konnten sie nicht nutzen.

