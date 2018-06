Das meinte Toni Kroos mit seiner Kritik an den DFB-Zweiflern

Doch was genau meinte er damit?

Doch anstatt sich nach der Partie ausschließlich zu freuen, richtete Kroos kritische Worte in die Kamera . „So, wie wir gefightet haben, haben wir uns das auch verdient. Es hätte viele Leute gefreut, wenn wir heute rausgeflogen wären, aber so einfach machen wir es ihnen nicht", erklärte der gebürtige Mecklenburger.

Er ist der Star der deutschen Nationalmannschaft und bewies auch am Samstagabend wieder, weshalb er einer der wichtigsten Spieler von Weltklub Real Madrid ist. Mittelfeldstratege Toni Kroos erzielte in der Nachspielzeit gegen Schweden das entscheidende 2: 1 für das DFB-Team und hielt die Truppe von Bundestrainer Joachim Löw damit im WM-Turnier.

Kroos am späten Samstagabend zur Bild am Sonntag: "Ich gewöhne es mir immer mehr ab, etwas zu lesen oder anzuschauen nach Spielen. Wer sich da alles zu Wort meldet! Und was alles geschrieben wird!"

Kroos weiter: "Experten - und da dürfen sich auch alle, die schreiben angesprochen fühlen. Bei mir kommt da das Gefühl an, dass es viel mehr Spaß macht, schlecht über uns zu schreiben."

Kroos erhofft sich scheinbar mehr Unterstützung aus der Heimat. "Wir kriegen von alljenen, die schreiben und analysieren, uns schlechte Körpersprache vorwerfen, keine Hilfe. Es wird keiner uns zum Titel schreiben, wir müssen das selber machen, das muss von uns kommen."