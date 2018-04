Christian Mathenia: Der derzeitige Stammtorhüter hat kürzlich seinen Berater gewechselt und kokettiert mit einem Wechsel nach England, wo er deutlich besser verdienen dürfte als im Bundesliga-Unterhaus. Ein Verbleib als zentrale Säule der Mannschaft ist allerdings auch nicht auszuschließen. © dpa

Julian Pollersbeck: Das Schicksal des U21-Europameisters ist eng mit dem von Mathenia und einem eventuellen neuen Trainer verknüpft. Der hochtalentierte 23-Jährige ist unter Christian Titz wieder die Nummer 1. Wenn ihm das auch für die 2. Liga garantiert wird und ihm kein starker Konkurrent wie z.B. der jüngst gehandelte Düsseldorfer Raphael Wolf beiseite gestellt wird, dürfte er bleiben. © Martin Rose/Bongarts/Getty Images

Tom Mickel: Der 28 Jahre alte dritte Torwart ist mit anderthalbjähriger Unterbrechung seit 2009 beim HSV und somit eine der treuesten Seelen im Kader. Sein Vertrag läuft auch noch für die nächste Saison - er ist der sicherste Kandidat auf einen Verbleib. © dpa

Andreas Hirzel: Der vierte Torwart hat beim HSV noch nie eine Rolle gespielt. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, und er wird den HSV verlassen. © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Rick van Drongelen: Den jungen Niederländer würden die Hamburger gern halten, der 19-Jährige ist aber auch anderen Vereinen aufgefallen. Sein Vertrag läuft bis 2022. Dem HSV dürfte viel daran liegen, ihm die langfristige Perspektive schmackhaft zu machen. © dpa

Kyriakos Papadopoulos: Der "Aggressive Leader" der Hanseaten fiel zuletzt wegen öffentlicher Trainerkritik in Ungnade, steht nach einer Ausspracha aber wieder im Kader. Dennoch ist die Chance, dass Papdopoulos auch im kommenden Jahr das HSV-Trikot trägt gering. Der 26-Jährige hat zwar noch zwei Jahre Vertrag, ist aber einer der Großverdiener im aktuellen Kader. Ein Verkauf dürfte den Hamburgern zudem dringend benötigtes Kapital bringen. Und. Der Grieche selbst sieht sich wohl kaum in der 2. Liga. © dpa

Mergim Mavraj: Unter Hollerbach hat er schon einiges an Spielzeit eingebüßt - Titz schickte ihn sogar in die U23. Sein Vertrag läuft zwar noch die nächste Saison, der HSV würde ihn aber sicher gern von der Gehaltsliste bekommen - fraglich nur, ob es überhaupt Nachfrage für ihn gibt. © dpa

Bjarne Thoelke: Der 26-Jährige, zur Saison 2017/18 vom Karlsruher SC gekommen, hat noch kein einziges Pflichtspiel für den HSV gemacht. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus, sein Förderer Jens Todt wurde freigestellt - unwahrscheinlicher könnte ein Verbleib nicht sein. © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Stephan Ambrosius: Der 19-Jährige stand schon unter Hollerbach in drei Spielen im Kader, Titz bescherte ihm dann gegen Stuttgart sein Debüt - und das sogar gleich in der Startelf. Seitdem sitzt er zwar wieder auf der Bank, doch sein auslaufender Vertrag hat sich dank einer Klausel bis nächste Saison verlängert, weil er genügend Einsätze in der Regionalliga gesammelt hat. Der HSV möchte sogar noch einen Schritt weiter gehen und ihn mit einem langfristigen Kontrakt ausstatten. © imago/Oliver Ruhnke

Douglas Santos: Vor zwei Jahren kam der Brasilianer für stattliche 7,5 Mio. € von Atlético Mineiro. Hat sich nach zwischenzeitlichen Problemen stabilisiert, dennoch dürfte sein Marktwert aufgrund der Talfahrt des Klubs gesunken sein. Der Außenverteidiger könnte im Falle des Abstiegs aber immerhin noch ein paar Millionen in die leeren HSV-Kassen spülen. © dpa

Gotoku Sakai: Der Vertrag des Kapitäns läuft aus, seine Zukunft ist offen. Gespräche über eine Verlängerung des Kontrakts stecken in der Sackgasse, seitdem der Japaner im Februar angekündigt hatte, die weitere Entwicklung des Vereins abwarten zu wollen. Ob sich Sakai einen Verbleib auch in Liga zwei vorstellen kann, hängt wohl vor allem davon ab, ob er Angebote höherklassiger Vereine erhält. © dpa

Dennis Diekmeier: Der dienstälteste derzeitige HSV-Profi hat mehrere Verlängerungsangebote abgelehnt und wird den Verein aller Vorraussicht nach zum Ende der Saison verlassen. © dpa

Jonas Behounek: Der 19-Jährige hat noch bis 2019 Vertrag und nimmt auf der Gehaltsliste nicht viel Raum ein. Ein guter Ergänzungsspieler für die 2. Bundesliga. © Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Walace: Der brasilianische Olympiasieger kam im Winter 2017 für fast 10 Mio. € von Grêmio Porto Alegre. Der HSV hofft, bei einem Verkauf einen Großteil davon wieder einzuspielen - was allerdings eine schwierige Aufgabe werden könnte. Schließlich fiel Walace vor allem neben statt auf dem Platz auf. Trainer Titz schickte ihn aufgrund zahlreicher Eskapaden sogar in die zweite Mannschaft. © dpa

Gideon Jung: Jung soll unbedingt bleiben und zum Führungsspieler bei der Mission Wiederaufstieg werden. Sein Vertrag läuft noch bis 2022. © Lukas Schulze/Bongarts/Getty Images

Vasilije Janjicic: Trotz seiner jüngsten Alkohol-Fahrt samt Unfall im Elbtunnel dürfte der 19-jährige Schweizer in den Hamburger Zweitliga-Planungen eine Rolle spielen - vorausgesetzt er kann sich künftig besser disziplinieren. © Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images

Albin Ekdal: Der Schwede ist zu teuer für die 2. Liga und soll verkauft werden. Es wird aber auch bei ihm nicht einfach, Angebote in gewünschter Höhe zu bekommen. Seine Verletzungshistorie dürfte den Preis zusätzlich drücken. © dpa

Sejad Salihovic: Der Mittelfeldspieler ist inzwischen 33 Jahre alt. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Dennoch gibt es Gedankenspiele, noch einmal mit ihm zu verlängern, damit die heranwachsenden Spieler von seiner Erfahrung profitieren. © Sebastian Widmann/Bongarts/Getty Images

Lewis Holtby: Bisher Topverdiener beim HSV. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Wird die Hamburger dann wohl trotz seiner engen Verbindung zu Titz ablösefrei verlassen. © dpa

Aaron Hunt: Hunts Vertrag läuft aus, er zählt zu den Top-Verdienern. Ebenso wie Holtby wird er aller Wahrscheinlichkeit nach ablösefrei gehen. © dpa

Filip Kostic: Einer der absoluten Topverdiener mit Vertrag über die Saison hinaus. In Hamburg hofft man, dass er sich bei der WM mit Serbien in den internationalen Fokus schießt und dann vielleicht sogar einen zweistelligen Millionenbetrag einbringt. In Liga zwei kann der HSV ihn sich definitiv nicht leisten. © dpa

Tatsuya Ito: Der quirlige japanische Youngster wird als Hoffnungsschimmer für die Zukunft gehandelt, der in der 2. Liga durchstarten könnte. © dpa

André Hahn: Der 27-Jährige besitzt eigentlich noch einen Vertrag bis 2021 - blieb aber weit hinter den Erwartungen zurück und streicht dazu auch noch ein üppiges Gehalt ein. Sollte sich ein Interessent finden, wird ihm der HSV wohl kaum Steine in den Weg legen. © dpa

Nicolai Müller: Kehrt gerade nach seinem Jubel-Kreuzbandriss zurück. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, Schalke soll großes Interesse haben - kaum vorstellbar, dass Müller sich ein Angebot von S04 entgehen ließe. © dpa

Bakery Jatta: Der 19-jährige könnte in der 2. Liga den Sprung ins Team schaffen. Sein Vertrag läuft nach der nächsten Saison aus - gut möglich, dass sich der HSV mittelfristig sogar um eine Verlängerung bemüht. © dpa

Jann-Fiete Arp: Ihm steht die große Fußball-Welt offen: Arp wird von zahlreichen europäischen Topklubs umworben. Dass sein Talent für höhere Aufgaben reicht, ist unbestritten - und doch könnte er sich gerade in der 2. Liga auch noch immens entwickeln. Zuletzt wurde der Teenager mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. © dpa

Bobby Wood: Wood landete einst wegen guten Leistungen in der 2. Liga beim HSV (17 Tore in der Saison 16/17 für Union Berlin). Mit Sicherheit könnte er den Hamburgern im Falle eines Abstiegs helfen, sein Vertrag läuft noch bis 2021. Er gehört allerdings zu den Topverdienern im Kader und war zuletzt äußerst verletzungsanfällig. © dpa

Luca Waldschmidt: Im Winter lehnte der HSV für den Rohdiamanten 4 Mio. Euro vom SC Freiburg ab. Noch einmal würden sie so ein Angebot nicht ausschlagen (können). Bleiben derart lukrative Angebote aus, dürfte Waldschmidt aber auch zukünftig für die Hamburger auflaufen. © dpa

Sven Schipplock: Auch wenn der eigentlich schon lange abgeschriebene Stürmer in der zweiten Saisonhälfte doch noch einmal ran durfte, ist seine Zeit in Hamburg abgelaufen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Eine Verlängerung scheint ausgeschlossen. © dpa

Törles Knöll: Der 20-jährige Mittelstürmer wechselt im Sommer ablösefrei zum 1. FC Nürnberg. © imago/Claus Bergmann

Alen Halilovic: Das einstige Super-Talent ist derzeit an UD Las Palmas verliehen, war dort lange verletzt und kommt nach wie vor nicht richtig in Tritt. Halilovic könnte dem HSV allerdings noch eine Ablöse einbringen, die an den 5 Millionen Euro kratzt, die er ursprünglich gekostet hat. © imago/Action Plus