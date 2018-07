Das müsst Ihr zum Testspiel Hannover 96 gegen Wacker Nordhausen wissen

Ab 10.30 Uhr trainiert die Mannschaft von André Breitenreiter im Eilenriedestadion. Am Mittwochabend testet Hannover 96 auf dem selben Platz gegen den Regionalligisten FSV Wacker Nordhausen. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr. Tickets können entweder im Fanshop oder an den Kassen ab 17 Uhr erworben werden. Sitzkarten kosten 15 Euro (ermäßigt für 10 Euro), Stehplatzkarten sind für 9 Euro (5 Euro) zu haben.

Beim Viertligisten spielen unter anderem der ehemalige Bundesliga-Verteidiger Mounir Chaftar (neun Einsätze für Frankfurt), Ex-RB-Leipzig-Spieler Carsten Kammlott, der ehemalige 96-Amateur Florian Beil und Lucas Scholl, Sohn von Bayern-Ikone Mehmet. Marco Sailer, der für Darmstadt in der 1. Liga stürmte, kickt nur noch in der Wacker-Reserve. In der letzten Saison belegte die Elf von Trainer Volkan Uluc Platz zwei in der Regionalliga Nordost. 96-Trainer André Breitenreiter will in der Halbzeit wieder ordentlich durchwechseln.