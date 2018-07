Das müsst ihr zum Testspiel von Hannover 96 in Ramlingen wissen

Es ist der erste Auftritt von Hannover 96 in der Region: Am Freitag testen die Roten beim Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen. Wir beantworten alle wichtigen Fragen.

Anzeige

Nach dem Trainingslager in St. Peter-Ording präsentieren sich die Profis von Hannover 96 erstmals in der Region. Am Freitag testet die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter um 18.30 Uhr beim Landesligisten SV Ramlingen/Ehlershausen.

​Warum spielt Hannover 96 in Ramlingen?

Das Testspiel hat eine lange Tradition. 2001 spielten die Roten - damals noch als Zweitligist - erstmals bei den Amateuren. Am Freitag fährt Hannover 96 bereits zum 17. Mal für das Testspiel nach Ramlingen. Das Gastspiel der Profis hat einen hohen Stellenwert – in der kompletten Region Hannover, denn beim RSE bestreitet die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter während der aktuellen Saisonvorbereitung das erste Testspiel in heimatlichen Gefilden. Alle Fans von Hannover 96 haben also in Ramlingen die Gelegenheit, das neue Gesicht des Kaders zu sehen, mit dem Breitenreiter das bekanntlich schwere zweite Jahr nach dem Aufstieg angehen will.

Hannover 96 in Ramlingen: So liefen die Testspiele 2001: Die Ramlinger feiern ihr 80-jähriges Vereinsbestehen. Gernot Leipold schießt den damaligen Fünftligisten in Führung, doch 96 behält mit 4:1 die Oberhand. 2002: Als frischgebackener Erstligist lockt 96 genau 2140 Zuschauer ins Waldstadion. 6:2 heißt es für die Profis. Daniel Schmidt und Phillip Lyding machen sich und den RSE glücklich. 2003: Dieses Mal gibt es kein Ramlinger Tor. Der Favorit gewinnt mit 5:0. 2004: Robert Enke hütet erstmals das 96-Tor, er wird beim 9:1-Sieg seiner Mannschaft nur von Michael Klabis bezwungen. 2005: Rekordkulisse in Ramlingen! 2633 Zuschauer sehen ein 5:1 für die „Roten“. Ramlingens Garip Capin sorgt für das zwischenzeitliche 1:1. 2006: So eng war es bisher noch nie: Hannover 96 geht zwar schnell mit 5:0 in Führung, aber dann bringen die Ramlinger Marko Schwabe (2) und Patrick Hiber die Profis ins Schwitzen. Es bleibt beim 5:3. 2007: Die Hannoveraner gewinnen mit 5:2, Ramlingens Daniel Trochymiuk macht sich mit zwei Treffern selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. 2008: 6:1 gewinnt der Bundesligist. Das RSE-Ehrentor gelingt Marc-Robin Becker, Sohn des Trainers. 2009: Die „Roten“ gewinnen durch Tore von Mike Hanke (2), Jan Schlaudraff und Vinicius mit 5:2, für Ramlingen sind Marco Kirsch und Alex de Andrade erfolgreich 2010: Beim 6:1-Erfolg für Hannover gelingt Maxime Menges der zwischenzeitliche 1:2-Anschlusstreffer. 2012: Nach einem Jahr Pause sind die „Roten“ wieder zu Gast in Ramlingen und gewinnen mit 6:1 – für die Führung sorgt aber Amateurkicker Mark Wielitzka. 2013: Im letzten Testspiel in Ramlingen unter Trainer Mirko Slomka gewinnt 96 mit 5:0. 2014: Auch im 13. Aufeinandertreffen mit dem RSE gehen die „Roten“ als Sieger vom Platz (5:1). 96-Nachwuchsspieler Philipp Blume sorgt mit einem Eigentor für den RSE-Ehrentreffer. © imago/Kaletta 2015: Die Ramlinger verkaufen sich ordentlich und wirken nach der 0:3-Niederlage zufriedener als die Profis. © Debbie Jayne Kinsey 2016: Mit einem 10:0-Erfolg feiert 96 den ersten zweistelligen Sieg in der gemeinsamen Historie mit dem RSE. Schon nach einer Stunde ist der Endstand erreicht. © imago/Joachim Sielski 2017: Der 14:0-Sieg der Hannoveraner bedeutet einen neuen Testspielrekord. Niclas Füllkrug erzielt vier Treffer. © Sielski-Press

Anzeige

​Gibt es noch Karten?

Ja, die Tageskasse ist am Freitag um 17 Uhr geöffnet, bislang hat der SV Ramlingen/Ehlershausen rund 1650 Karten abgesetzt. Bis zu 200 Tickets sollen noch in den Verkauf gehen. Erwachsene zahlen 15 Euro Eintritt, Rentner sowie Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahre 8 Euro. Karten für das VIP-Zelt kosten 40 Euro.

​Wie wird das Wetter?

In Ramlingen erinnert man sich ungerne an das 96-Testspiel im vergangenen Jahr. Dort schüttete es wie aus Eimern. Da nur kleine Teile der Tribüne überdacht sind, wurden die meisten Zuschauer richtig nass. Dieses Mal wird das definitiv anders. Mittags soll die Sonne herauskommen. Zu erwarten ist ein angenehmer Abend mit viel Sonne, Temperaturen um die 20 Grad und ohne Regen.

Die Bilder vom 96-Kantersieg in Ramlingen Miiko Albornoz und Iver Fossum freuen sich. © Lobback Marvin Bakalorz hat auf der Bank gute Laune. RSE-Torwart Marcel Maluck ist enttäuscht. © Lobback Niclas Füllkrug mit einem Flugkopfball. © Lobback 96-Verteidiger Julian Korb vor Ramlingens Kesip Caran. © Lobback 96-Verteidiger Felipe legt Ramlingens Kesip Caran. © Lobback RSE-Torwart Marcel Maluck wehrt den Schuss von Kenan Karaman ab. © Sielski Hannovers Miiko Albornoz gegen Okan Dogan. © Lobback Niclas Füllkrug und Mike Steven Bähre jubeln über einen Treffer. © Lobback Miiko Albornoz im strömenden Regen am Ball. © Lobback Mike-Steven Bähre gegen Ramlingens Marvin Omelan © Sielski Felipe ist vor Ramlingens Marvin Omelan am Ball. © Sielski 96-Aufsichtsrat Martin Andermatt, Klubchef Martin Kind und 96-Manager Horst Heldt im Publikum. © Sielski Iver Fossum erhöht per Elfmeter. © Team zur Nieden Hannovers Niclas Füllkrug wird von zwei Ramlingern gestoppt. © Lobback Ramlingens Dennis Yeboah gewinnt das Kopfballduell gegen Julian Korb. © Lobback 24. Iver Fossum (19 Jahre 7 Monate 12 Tage): Der zentrale Mittelfeldspieler kam im Januar 2016 vom norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF an die Leine und gab seinen Einstand gemeinsam mit... © Lobback Es regnete in Strömen. © Wenzel Hannovers Tom Baller vor Dennis Yeboah. © Lobback Hannovers Manuel Schmiedebach vor Dennis Yeboah. © Lobback Hannovers Julian Korb am Ball. © Lobback Hannovers Julian Korb gegen Yannick Kranz. © Lobback Hannovers Miiko Albornoz zieht ab. © Lobback Niclas Füllkrug macht sich lang. © Lobback Hannovers Tom Baller am Ball. © Lobback Ramlingens Dennis Yeboah klärt vor Mike-Steven Bähre. © Lobback Hannovers Mike-Steven Bähre läuft dem Ball hinterher. © Lobback Hannovers Tom Baller gegen Bület Durduran. © Lobback Die 96-Profis verkriechen sich in der Bank. © Lobback Hannovers Niclas Füllkrug gewinnt das Kopfballduell. © Looback Hannovers Niclas Füllkrug trifft zum 0:4. © Lobback 96-Prominenz auf der Tribüne. © Lobback Niclas Füllkrug trifft per Kopf zum 0:3. © Lobback Hannovers Miiko Albornoz tritt auf dem Ball. © Lobback Hannovers Niclas Füllkrug am Ball. © Lobback Hannovers Florian Hübner im Kopfballduell mit Lennart Feldhus. © Lobback 96-Trainer André Breitenreiter. © Lobback Primin Schwegler und Edgar Prib jubeln über einen Treffer. © Lobback 96-Neuzugang Youssef Emghames am Ball. © Lobback RSE-Torwart Marcel Maluck ist vor Kenan Karaman am Ball. © Lobback Ramlingens Nico Diesing versucht Miiko Albornoz stoppen. © Lobback Charlison Benschop erhöht. © Lobback RSE-Torwart Marcel Maluck wehrt einen Ball von Kenan Karaman ab. © Lobback Edgar Prib trifft zum 0:8. © Lobback RSE-Torwart Andre Wessolleck pariert gegen Martin Harnik. © Lobback Edgar Prib verwandelt einen Freistoß direkt. © Lobback Hannovers Julian Korb. © Lobback Hannovers Matthias Ostrzolek. © Lobback Wichtigstes Utensil: Der Regenschirm. © Lobback Youssef Emghames erzielt sein erstes Tor für Hannover 96. © Lobback Hannovers Charlison Benschop schreibt Autogramme. © Lobback Felix Klaus vor seinem Tor. © Lobback 96-Neuzugang Matthias Ostrzolek mit seinem jungen Fan. © Lobback Oliver Sorg mit Fans. © Lobback 96-Neuzugang Pirmin Schwegler schreibt Autogramme. © Lobback Da rollt der Ball ins Netz. © Lobback

Wie komme ich nach Ramlingen?

Die Wahrendorff-Arena liegt in Ramlingen am Akazienweg. Dort trägt der Landesligist seine Heimspiele aus. Der Platz ist mit dem Auto gut über die Bundesstraße 3 zu erreichen. Allerdings müssen sich Besucher auf einen längeren Spaziergang einstellen. Denn meist sind die Parkplätze vor dem traditionsreichen Platz bereits früh belegt. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist Ramlingen schwieriger zu erreichen. Die S-Bahn nach Celle hält in Ehlershausen und Otze. Von dort ist es noch ein etwa zwei bis drei Kilometer Fußmarsch zum Platz. Außerdem finden auf der Linie derzeit Bauarbeiten statt. Es kann zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

​Welche Neuen spielen bei Hannover 96?

Bislang ist der Kader und die Startelf von Hannover 96 noch nicht bekannt. Fest steht, dass Japans WM-Fahrer Genki Haraguchi noch fehlen wird, er ist im Urlaub. Ansonsten könnten die Neuzugänge Bobby Wood und der blitzschnelle Takuma Asano ihr erstes Spiel für die Roten bestreiten. Auch Kevin Wimmer und Leo Weinkauf würden ihre Ramlingen-Premiere feiern.

​Wie stark ist der RSE eigentlich?

Die Ramlinger sind ein Spitzenteam in der Landesliga. Dort wird bereits Fußball auf einem hohem Amateur-Niveau gespielt. Im vergangenen Jahr schossen die 96-Profis den RSE aber regelrecht ab - 14:0 hieß es am Ende. Es war der höchste Sieg in der Geschichte des Testspiels. „Unser Kader ist in diesem Jahr besser", meint der RSE-Vorsitzende Jürgen Stern. Und auf der Trainerbank sitzt ebenfalls ein neues Gesicht. Nach 22 Jahren hörte Kurt Becker als RSE-Coach zum Saisonende auf, er ist jetzt Sportlicher Leiter. Neuer Trainer bei den Ramlingern ist Philippe Harms.

​Kann man aus dem Testspiel Schlüsse ziehen?

Normalerweise nicht, dafür ist der Gegner zu schwach und 96 noch mitten in der Vorbereitung. Aber ein wenig kann man doch ablesen, was in der Saison möglich sein könnte. Als die Roten sich 2015 beim 3:0 regelrecht quälten und kaum gute Aktionen zeigten, stiegen sie ab. 2016 und 2017 gewannen die 96-Profis jeweils zweistellig - und legten daraufhin gute Spielzeiten mit dem Bundesliga-Aufstieg und den Klassenerhalt hin.