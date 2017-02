Das sagen die 96-Fans zum Bier-Deal von Hannover 96

Nicht wenige finden zwar die grundsätzliche Richtung gut, hätten sich allerdings eher einen Wechsel in den Nordwesten Hannovers gewünscht anstatt zur Gilde-Brauerei in der Südstadt. "

Unnormal96 bezeichnet die Aktion im Twitter-Kommentar als gelungenen "Retro-Deal". Und ist sich mit vielen anderen einig, dass es am schönsten wäre, wenn der Schriftzug der Brauerei auch gleich wieder auf das Trikot käme.

So halbwegs entsprach der Verein diesem Wunsch nun bereits. Allerdings nicht so wie gewünscht - bei der Verkündung hielten 96-Präsident Martin Kind sowie die Gilde-Geschäftsführer Mike Gärtner und Holger Bock symbolisch ein Trikot in die Höhe, auf dem "Gilde" bereits aufgeflockt war. Allerdings auf der Rückseite - über der Rückennummer - und nicht als Sponsorenaufdruck.