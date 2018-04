Das sagt die internationale Presse zu RB Leipzigs Sieg gegen Marseille

France Football (Frankreich): "Von RB Leipzig auf dem Rasen 1:0 geschlagen, war für Olympique Marseille mehr drin. Offensiv schaffte es OM nicht trotz großer Möglichkeiten das so wichtige Auswärtstor zu erzielen und musste sich schließlich RB geschlagen geben."

Süddeutsche: "Insbesondere der glänzend disponierte Mittelfeldspieler Diego Demme sorgte in der Defensive weitgehend für Stabilität. Doch als die Franzosen in der Nachspielzeit noch einmal aufkamen, zitterten sich die Leipziger zum Sieg."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Pelés Lapsus war die Art von Fehler, der auf diesem Niveau nicht passieren darf, weil er Spiele zwischen zwei so gleichwertigen Mannschaften entscheidet, wie es Leipzig und Marseille im ersten Aufeinandertreffen waren. Die Chance, seinem alltäglichen Schattendasein zu entgehen, konnte Pelé nicht nutzen."

Spiegel Online: "60 Sekunden sollten bei Leipzigs 1:0-(1:0)-Sieg gegen Olympique Marseille im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League entscheiden: In der finalen Minute des ersten Durchgangs fiel erst RB-Angreifer Jean-Kévin Augustin im Strafraum der Gäste, doch Schiedsrichter Undiano Mallenco entschied auf Weiterspielen. Im Gegenzug vergaben Marseilles Bouna Sarr und Dimitri Payet aus kurzer Distanz, so dass die Leipziger ebenfalls noch einmal kontern konnten. Emil Forsberg schickte Timo Werner auf dem rechten Flügel, dieser zog nach innen und überwand Yohann Pelé mit einem Schuss ins kurze Eck."

Kicker: "Dass Olympique Marseille nach den 90 Minuten deutlich mehr Torschüsse zustande gebracht hatte und in Person von Bouna Sarr einmal sogar an der Latte gescheitert war, ließ Leipzigs Sieg etwas glücklich erscheinen."

Welt: "Vor der Partie hatte Hasenhüttl bereits darauf spekuliert, den Gegentor-Fluch zu brechen. Seine Mannschaft begann jedoch unsicher in der Defensive. Wie auch Marseille verstolperten die Sachsen im Spielaufbau viele Bälle und luden zu Kontern ein. Kein Wunder, dass die Gäste die erste richtige Torchance hatten."

Sport Bild: "Trainer Hasenhüttl kam mit dem Fahrrad zum Spiel. Auf dem Platz lief es nicht so frühlingshaft locker: RB Leipzig ackerte zu einem glücklichen 1:0 über Olympique Marseille. Das wird im Rückspiel in einer Woche noch ein langer Weg ins Halbfinale..."

