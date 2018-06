Das sagt Timo Hübers zu seiner Vertragsverlängerung bei Hannover 96

Hannover 96 hat bestätigt, dass Timo Hübers seinen Vertrag verlängert hat. Am Montagnachmittag unterschrieb er vorzeitig bis zum 30. Juni 2021.

"Timo ist in der vergangenen Bundesligasaison in den letzten Spielen ins kalte Wasser geworfen worden und hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass in Zukunft mit ihm zu rechnen ist. Wir freuen uns sehr, dass er diese Zukunft auch in den kommenden Jahren in Hannover sieht“, sagte 96-Manager Horst Heldt.