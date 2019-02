Auswärts? "Mochte ich" - Das sagt Thomas Doll zur 96-Krise auf fremdem Platz

Es ist deutlich über ein Jahr her, dass 96 zum bisher letzten Mal in der Fremde gewann. Beim 2:1 in Augsburg war das – im Oktober 2017. Seitdem ist viel passiert, nur Siege gab es nicht mehr. 23 Auswärtsspiele später sitzt nun Thomas Doll auf der Bank. Am Samstag (15.30 Uhr) steht bei der TSG Hoffenheim seine 96-Auswärtspremiere bevor. Doch von einer besonderen Last will er nichts wissen: „Mit Serien kann ich nicht so viel anfangen“, sagt Doll, „natürlich ist es auch auswärts möglich, Punkte zu holen. Wir sind klarer Außenseiter, aber das ist kein Pro­blem.“

Gelingt 96 die Auswärtsüberraschung beim Tabellenneunten?

Damit Hannovers Profis keine neuen Probleme im Abstiegskampf bekommen, sollten sie nach dem wichtigen 2:0-Sieg gegen Nürnberg gleich nachlegen. Mit einer Auswärtsüberraschung beim Tabellenneunten Hoffenheim. Während es bei 96 lange nicht lief, hat Doll tolle Erinnerungen an Spiele in der Fremde. „Ich mochte das ganz gern, wenn ich ausgepfiffen worden bin. Das hat mich noch mehr motiviert, noch mehr zu Höchstleistungen angetrieben“, sagt der 96-Cheftrainer.