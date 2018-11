Das sind die fünf Kandidaten für den Aufsichtsrat von Hannover 96

Tina Voß: Die gelernte Industriekauffrau und Betriebswirtin ist Unternehmerin. 1996 hat sie eine eigene Firma für Personaldienstleistungen gegründet, in der Tina Voß GmbH ist sie Geschäftsführerin und Gesellschafterin. Seit 22 Jahren verfolgt sie als Dauerkarteninhaberin alle 96-Heimspiele. Voß ist seit 2007 Trägerin des Niedersächsischen Verdienstordens und wurde 2015 in Niedersachsen zur Unternehmerin des Jahres gekürt. Sie ist Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung MHH plus, stellvertretende Präsidentin der IHK Hannover, Vorstandsmitglied der Familienunternehmer Niedersachsen und Vorstandsmitglied des Allgemeinen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen. Darüber hinaus hat sie bereits drei Bücher veröffentlicht. © (c) Tim Schaarschmidt