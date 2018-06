Das sind die Gewinner und Verlierer der DFB-Vorbereitung

GEWINNER | Manuel Neuer: Der Capitano ist zurück! Was kaum jemand für möglich gehalten hätte, hat der viermalige Welttorhüter geschafft: Nach achtmonatiger Verletzungspause aufgrund seines Mittelfußbruchs ist Neuer rechtzeitig zum WM-Start fit. Doch nicht nur das. In den Trainingseinheiten und Testspielen hinterließ er einen fabelhaften Eindruck, die lange Pause ist ihm kaum anzumerken. Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke: „Es ist, als wäre Manu nie weg gewesen.“

GEWINNER | Sami Khedira: Spielte bei Juventus Turin wohl die beste Saison seiner Karriere und brachte die Form auch mit zur Nationalmannschaft. Khedira wirkt fit und austrainiert wie lange nicht. Viele gingen davon aus, dass er seinen Stammplatz bei der WM an Rückkehrer Ilkay Gündogan verlieren könnte. Nach der Vorbereitung sieht es so aus, als habe Khedira im Duell um den Platz neben Toni Kroos wieder mal die Nase vorn.

VERLIERER | Ilkay Gündogan: Endlich steht er im WM-Kader, endlich ist er vollkommen fit und in Form - und dennoch geht Gündogan als großer Verlierer nach Russland. Gegen Saudi-Arabien wurde er erneut aufgrund der Erdogan-Affäre (zu der er sich immerhin äußerte) lautstark von den deutschen Anhängern ausgepfiffen, sogar nach einer Großchance - war danach völlig geknickt. Zudem sieht es nicht danach aus, als könne er sich den Platz von Sami Khedira schnappen. Es wird spannend zu beobachten sein, wie Gündogan mit der schwierigen Situation umgeht und klarkommt.

VERLIERER | Mesut Özil: Erst die Erdogan-Affäre, dann sein uncleveres Schweigen nach besagter Aktion - Freunde hat er sich damit extern wie intern nicht gemacht. Dazu ist Özil noch lange nicht bei 100 Prozent. Am Saisonende musste er drei Wochen aufgrund von Rückenproblemen pausieren, im Test gegen Österreich zog er sich eine schmerzhafte Knieprellung zu und konnte die ganze Woche nur reduziert trainieren. Sein Stammplatz ist erstmals bei einem großen Turnier in Gefahr.

VERLIERER | Marc-Andre ter Stegen: Lange durfte er davon ausgehen, als Nr. 1 zu seiner ersten WM zu fliegen - doch dann kam Manuel Neuer zurück, dem Joachim Löw auch gleich seinen Status zurückgab. So muss ter Stegen trotz überragender Saison beim FC Barcelona und zuletzt starken Leistungen bei der Nationalmannschaft mit der ungeliebten Rolle des Ersatztorhüters leben.

