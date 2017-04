Das sind die Reaktionen nach dem Unentschieden von RB Leipzig auf Schalke

1:1 hieß es am Ende auf Schalke. Trainer und Spieler waren darüber einig, zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen zu haben. RB-Coach Hasenhüttl sprach nach dem Spiel auch noch einmal die Schwalbe von Timo Werner aus dem Hinspiel an.

Gelsenkirchen. Ralph Hasenhüttl atmete tief durch und stieß ein „puuh“ heraus, bevor er zu seiner Bewertung des Unentschiedens beim FC Schalke 04 ansetzte. Allerdings brachte auch der erste Satz wenig Analytisches: „Es ist heute gar nicht so leicht, die richtigen Worte zu finden.“ Der Leipziger Trainer nahm dann allerdings an Fahrt auf, als er über die erste Halbzeit sprach: „Die war richtig stark von meiner Truppe. Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr.“ So war es auch vereinbart, da die Schalker physisch und auch psychisch das bittere Aus in der Europa League zu verkraften hatten. „Es war uns anzusehen, dass wir drei sehr schwierige Tage hatten“, sagte Trainer Markus Weinzierl über die Folgen des 3:2-Sieges nach Verlängerung gegen Ajax Amsterdam, der wertlos war.

Hasenhüttl trauerte der Möglichkeit nach, die deutlich schwächere Schalker Halbzeit für eine höhere Führung zu nutzen. „Wenn Emil Forsberg da quer legt, steht es 2:0. Dann ist das Spiel möglicherweise gegessen“, haderte der Österreicher mit der großen Chance für den Schweden, Timo Werner in der 19. Minute das zweite Tor des Abends zu servieren. Dass der Stürmer wegen seiner Schwalbe im Hinspiel gnadenlos ausgepfiffen wurde und wieder mal Schmähgesänge ertragen musste, kommentierte Hasenhüttl recht gelassen: „Es wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dieses Thema mal zu beerdigen.“

Lachen musste Hasenhüttl, als er das Wort „Meisterschaft“ in einer Frage hörte: „Der Zeitpunkt, an dem wir auf die Bayern gucken, ist längst vorbei. Wir gucken nach hinten.“ Die komfortable Ausgangslage, sich vielleicht schon am kommenden Spieltag direkt für die Champions League zu qualifizieren, bebilderte der Trainer: „Wir können nächste Woche gegen Ingolstadt den letzten Groschen in den Automaten werfen und dann gucken, was auf dem Schein steht, der unten heraus kommt.“

Peter Gulacsi: Der Ungar im RB-Tor wird kaum gefordert - und beim Treffer der Königsblauen von seinen Vorderleuten allein gelassen. Note: 2. (@ GEPA Pictures) Marvin Compper: Unauffällige und fehlerlose Partie des Innenverteidigers mit ein paar schönen öffnenden Pässen. Note: 2. (@ GEPA Pictures) Bernardo: Licht und Schatten beim Brasilianer. Tolle Vorarbeit zum 1:0, dann lässt er beim Ausgleich Huntelaar sträflich ungedeckt. Schwimmt am Ende etwas und wird zum Fehlpass-Spitzenreiter. Note: 3. (@GEPA Pictures) Willi Orban: Der Abwehrchef hat beim Comeback nach Gelb-Rot-Sperre bis zur Pause alles im Griff, dann lässt er Huntelaar in seinem Rücken alle Freiheiten, die Abstimmung mit Bernardo vor dem Gegentreffer funktioniert nicht. Gute Zweikampfquote. Note: 2. (@ GEPA Pictures) Marcel Halstenberg: Steht hinten wie gewohnt seinen Mann, könnte sich offensiv mehr einschalten. Note: 3. (@ GEPA Pictures) Marcel Sabitzer: Gute Leistung. Setzt sich vor dem 1:0 super durch, steht bei der Flanke zum 1:1 aber zu weit vom Gegner entfernt. Note: 2. (@ dpa) Diego Demme: Die Fleißbiene im Mittelfeld ackert wie gewohnt, setzt aber keine entscheidenden Akzente. Note: 3. (@ GEPA Pictures) Stefan Ilsanker: Kam in der 77. Minute für Emil Forsberg. Keine Note. (@GEPA Pictures) Naby Keita: Immer anspielbar, extrem ballsicher, mit guter Passquote. Bei Zweikämpfen schon stärker. Note: 2. (@ GEPA Pictures) Emil Forsberg: Nicht das Spiel des Schweden. Nimmt bei der Riesenchance zum 2:0 zu viel Tempo raus, bei seinen zwei Torschüsssen fehlt die Genauigkeit. Note: 3. (@ GEPA Pictures) Timo Werner: Eine sichere Bank, wie immer antrittsschnell. Die Pfiffe der Schalke-Fans bringen ihn nicht aus der Ruhe, er lässt Weltmeister Höwedes bei seinem Klasse-Kopfball zum 1:0 alt aussehen. Note: 2. (@ GEPA Pictures) Oliver Burke: Kam in der 83. Minute für Timo Werner. Keine Note. (@ GEPA Pictures) Yussuf Poulsen: Fleißig, setzt seine Athletik in den Zweikämpfen gut ein. Aber der der Däne bleibt wirkungslos und bringt kaum Torgefahr. Note: 3. (@ GEPA Pictures) Davie Selke: Kam in der 90. Minute für Yussuf Poulsen. Keine Note. (@ GEPA Pictures)

Kritisch ging Hasenhüttl mit seiner Mannschaft wegen der Anfangsphase in der zweiten Halbzeit um. „Da waren wir noch nicht richtig auf dem Platz. Das darfst du dir auf Schalke nicht erlauben“, sagte er über den Ausgleich von Klaas-Jan Huntelaar. In der Viertelstunde danach habe „die Gefahr“ bestanden, „das zweite zu fangen“. Danach sei seine Mannschaft wieder besser geworden, große Chancen auf den Sieg blieben aber aus. Schalkes Markus Weinzierl zog daher ein treffendes Fazit: „Jeder hat einen Schuss aufs Tor hinbekommen und getroffen. Daher ist es ein gerechtes Ergebnis.“

Schalke-Stürmer Klaas-Jan Huntelaar sagte nach dem Spiel: „Ich habe mich sehr über mein Tor gefreut. Ich habe das erste Mal wieder gespielt in der Bundesliga. Schön. Nach dem 1:1 kurz nach der Halbzeitpause haben wir auf das zweite Tor von uns gehofft. Wir wollten das Spiel drehen und gewinnen, aber das ist leider nicht passiert.“ Willi Orban von RB konnte sich nicht erklären, warum Leipzig in der zweiten Hälfte nicht mehr so druckvoll agierte. „Wir hätten weiter Vollgas spielen müssen. Das haben wir verpasst. Und im Endeffekt, so wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben, hätten wir den Sieg auch nicht verdient.

