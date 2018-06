Das sind die Streichkandidaten der SPORTBUZZER-Reporter

Anzeige

Bis Montag um 12 Uhr wird Joachim Löw seinen endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland bei der FIFA einreichen. Drei Feldspieler und einen Torwart muss er aus seinem 27er-Trupp streichen, mit dem sich das DFB-Team noch bis zum kommenden Freitag in Südtirol auf die Endrunde vorbereitet.

Unsere Nationalmannschaftsreporter sind vor Ort und sagen, wen sie nach Hause schicken würden und warum.

SPORTBUZZER-Reporter Eric Zimmer:

1. Kevin Trapp:

Es müsste schon zum Neuer-Hammer kommen, damit der PSG-Keeper seine Koffer für Russland packen kann. Nur wenn der Kapitän selbst noch sagt, dass es bei ihm nicht geht, was nach dem Spiel in Österreich kaum zu denken ist, fliegt Trapp mit. Ein Torhüter, der wie er in seinem Klub kein Stammspieler ist, gehört meiner Meinung nicht in einen WM-Kader. Da ist es auch egal, ob er vom Typ her gut hineinpasst. Es zählt die Leistung. Und die kann Trapp nicht regelmäßig nachweisen.

2. Jonathan Tah:

Für mich ist er von Anfang an nur der Notnagel für einen Boateng-Ausfall gewesen. Da der Bayern-Star auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining ist, hat Löw jetzt zu viele Innenverteidiger im Kader. Tah ist das schwächste Glied in dieser Kette und kam gegen Österreich nicht einmal zur Gelegenheit, sich zeigen zu dürfen. Deshalb kann er in den Urlaub fahren.

3. Leon Goretzka:

Ich sage: Auch im Mittelfeld muss einer gehen – und würde den Bald-Münchner nach Hause schicken. Gegen Österreich hat man gesehen, dass er im deutschen System mit dem Umschalten aus der Abwehr heraus Schwierigkeiten hat, seine Position zu finden. Gerade nach einer Einwechslung muss das schnell gelingen. Nach vorn fehlt ihm momentan die Durchschlagskraft wie sie Gündogan, Kroos und Khedira zeigen können. Goretzka muss sich jetzt erst mal bei den Bayern beweisen, um in der Nationalmannschaft richtig fußfassen zu können.

4. Niklas Süle:

Ich gehe so weit, auch einen zweiten Innenverteidiger aus dem Kader zu streichen. Boateng, Hummels, Rüdiger, der meiner Meinung nach von vielen völlig unterschätzt wird, reichen aus, um den Job zu erfüllen – auch wenn Löw bei der WM wieder mit einer variablen „Dreier-Fünferkette“ auftreten möchte. Mit Matthias Ginter hat er dazu noch einen Allrounder dabei. Generell setze ich auf vollste Variabilität in der Offensive – weshalb in der Abwehr ausgedünnt werden muss. Das ist das Risiko, was es meiner Meinung braucht.

Aussortiert, gestrichen, verletzt: Diese Stars strich Löw seit 2008 aus seinen Turnier-Kadern Von Mustafi (M.) bis Marin (r.) : Joachim Löw musste immer wieder vor Turnieren Spieler aus dem Kader streichen. © Imago-Montage EM 2008, Marko Marin (Borussia Mönchengladbach, heute Olympiakos Piräus): „Es war für mich eine tolle Sache, im 26er-Kader dabei zu sein“, sagte Marin nach der Entscheidung gegen ihn. Er durfte aber später mit zur WM 2010 und kam in der Vorrunde 29 Minuten zum Einsatz. © 2008 Getty Images EM 2008, Patrick Helmes (1. FC Köln, Karriereende): „Ich bin traurig, denn ich wäre gern bei der Europameisterschaft dabei gewesen. Ich werde nach dem Urlaub wieder angreifen“, war seine Reaktion nach dem Aus. Machte 13 Länderspiele – keins davon bei einem Turnier. © imago sportfotodienst EM 2008, Jermaine Jones (Schalke 04, Karriereende): „Die EM-Teilnahme war mein großes Ziel, das ich nun nicht erreicht habe. Ich habe im Training alles gegeben und habe mir nichts vorzuwerfen“, meinte er. Jones war dann bei der WM 2014 dabei – allerdings im Team der USA. © imago sportfotodienst WM 2010, Andreas Beck (TSG Hoffenheim, heute VfB Stuttgart): Er war der einzige Spieler, den Löw damals tatsächlich hatte streichen müssen – diesen Job hatte eine Verletzungsmisere zuvor stark reduziert. Beck damals kurz und knapp: „Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt.“ © imago sportfotodienst WM 2010, Michael Ballack (FC Chelsea, Karriereende): War schon, wie so viele in diesem Jahr, vor Meldeschluss raus – Ghanas Kevin-Prince Boateng vom FC Portsmouth hatte ihn im englischen Pokalfinale kaputtgetreten. „Das sah schon nach Absicht aus“, sagte Ballack damals selbst. Er stand im erweiterten Kader und musste nach dem Foul passen. © imago sportfotodienst WM 2010, Christian Träsch (VfB Stuttgart, heute FC Ingolstadt): In einem Test gegen den FC Südtirol hatte sich Träsch im Trainingslager verletzt – und Löws Kader damit unfreiwillig weiter dezimiert. Träsch dazu: „Ich war gut drauf und topfit. Ich kann es noch gar nicht fassen.“ © imago sportfotodienst WM 2010, Heiko Westermann (Schalke 04, Karriereende): Unglaublich: Auch Westermann verletzte sich vor der WM – im Test gegen Ungarn. „Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als der Mannschaft von ganzem Herzen alles Gute für die WM zu wünschen“, sagte er traurig. © imago sportfotodienst EM 2012, Cacau (VfB Stuttgart, Karriereende): Löw musste ihn trösten. „Die Entscheidung gegen Cacau war extrem schwierig, weil ich ihn auch als Mensch und nicht nur als Spieler sehr schätze.“ Der Gestrichene geknickt: „Wie die jüngeren Spieler bin auch ich enttäuscht, aber ich fühle mich auch weiterhin als Teil der Mannschaft.“ Cacau spielte danach nie wieder für das DFB-Team. © imago sportfotodienst EM 2012, Marc-André ter Stegen (Borussia Mönchengladbach, heute FC Barcelona): Der Keeper, der 2018 wohl trotz einer überragenden Saison mit Barca die Nummer zwei hinter dem lange verletzten Manuel Neuer werden könnte, wurde 2012 nach Hause geschickt. Neuer, Tim Wiese und Ron-Robert Zieler fuhren mit zur EM. Im Test gegen die Schweiz hatte ter Stegen zuvor fünf Dinger kassiert. „Ich bin enttäuscht, auch von mir“, sagte er. © imago sportfotodienst EM 2012, Julian Draxler (Schalke 04, heute Paris Saint-Germain): 2014 Weltmeister und 2017 Confed-Cup-Sieger, musste er im Jahr 2012 zunächst zugucken – was er aber verschmerzen konnte. „Die Einladung in den erweiterten Kader war schon ein Riesenerfolg“, sagte der damalige Youngster. © imago sportfotodienst EM 2012, Sven Bender (Borussia Dortmund, heute Bayer Leverkusen): Freude und Frust zugleich verspürte der heutige Leverkusener. Für ihn hat es nicht gereicht. Aber da ist ja noch ein Bender. Sven nach der Entscheidung von Löw: „Es tut mir leid, dass ich nach Hause fahren muss.“ Aber: „Gleichzeitig freue ich mich für meinen Bruder Lars, dass er bei der EM dabei sein wird.“ © imago sportfotodienst WM 2014, Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund): 30 Mann schrieb Löw damals erst mal auf den Zettel. Was am Anfang noch keiner wissen konnte: Wer aussortiert wird, verpasst nicht nur das Turnier in Brasilien – sondern auch den vierten WM-Titel mit Deutschland. Auch Schmelzer habe „eine berechtigte Hoffnung“ gehabt, „bei der WM dabei zu sein“, sagte Löw. Aber er nahm den Dortmunder nicht mit. © imago/Schüler WM 2014, Kevin Volland (TSG Hoffenheim, heute Bayer Leverkusen): „Wenn man mir die Chance gibt, bei einer WM dabei zu sein, dann will ich sie auch nutzen“, hatte Volland mal gesagt. Als er dann ganz kurz vor dem Ticket nach Brasilien war, gab es vor dem Abflug gen Titel doch noch die Enttäuschung. © imago/Schüler WM 2014, Shkodran Mustafi (Sampdoria Genua, heute FC Arsenal): Eine kuriose Geschichte. Mustafi wurde aus dem Kader gestrichen, um dann doch noch rein zu rücken – weil sich Pechvogel Marco Reus verletze und Löw nachnominierte. Mustafi durfte wiederkommen. © imago/Schüler WM 2014, Lars Bender (Bayer Leverkusen): Jetzt erwischte es auch den anderen Bender: Im Trainingslager verletzte er sich am Oberschenkel und verpasste damit die WM. Löw holte für Bender keinen frischen Spieler in den Kader. © imago sportfotodienst WM 2014, Leon Goretzka (Schalke 04): Der Bald-Münchner war 2014 schon in der engeren Auswahl, wurde aber nach einer Verletzung im Test gegen Polen am 13. Mai aus dem Kader für das Trainingslager gestrichen. © imago/Avanti WM 2014, Max Meyer (Schalke 04): Wurde wie Goretzka nach dem Polen-Spiel gestrichen und ging nicht mit ins Trainingslager. © imago/Camera 4 WM 2014, André Hahn (FC Augsburg): Machte gegen die Polen das erste Länderspiel eines Spielers vom FC Augsburg seit 1962 (Helmut Haller). Wurde dann aber gestrichen, weil Löw sich für Christoph Kramer entschied. © imago/Ulmer WM 2014, Marcell Jansen (HSV, Karriereende): Hätte sich gegen Polen zeigen sollen, musste aber passen, weil der HSV in der Relegation ranmusste. Damit wurde er doch noch aus dem Aufgebot für das Trainingslager gestrichen. © imago/Avanti EM 2016, Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen): Er musste seine Koffer packen und das Team verlassen. Löw über seine Entscheidungen vor dem Turnier in Frankreich: „Menschlich gesehen tut mir die Entscheidung gegen die Spieler sehr weh. Ich weiß, dass es eine große Enttäuschung ist. Auf der anderen Seite müssen sie es als Chance und Motivation sehen.“ © imago/DeFodi EM 2016, Julian Brandt (Bayer Leverkusen): Für den Shootingstar reichte es nicht, Löw schickte ihn in den Urlaub statt zur EM. Brandts Klub-Sportchef Rudi Völler danach: „Julian Brandt gehört die Zukunft im deutschen Fußball.“ Reicht es für ein Ticket zur WM 2018? © imago/MIS EM 2016, Sebastian Rudy (Hoffenheim, heute FC Bayern): Nach dem Aus 2016 will er es nun unbedingt schaffen. „Wenn mein Körper es hergibt, ist die WM 2018 vielleicht nicht die letzte Chance. Aber die nächste Chance, die ich versuche zu nutzen“, erklärte Rudy vor dem Confed Cup 2017 gegenüber SPORTBUZZER. Nach der Entscheidung 2016 gegen ihn habe er sich gedacht: „Jetzt erst recht“. © imago/Schüler EM 2016, Marco Reus (Borussia Dortmund): Er wollte es wissen, sich endlich richtig und über einen langen Zeitraum bei einem großen Turnier zeigen und einen Titel holen. Und dann das! Marco Reus musste gehen, bevor es losging. Die Adduktoren waren das Problem. Löw damals nach der Hammer-Entscheidung: „Marco kann nur geradeaus laufen.“ © imago/Moritz Müller EM 2016, Antonio Rüdiger (AS Rom, heute FC Chelsea): Was für ein Pech. Der Innenverteidiger hatte es schon in den finalen EM-Kader geschafft – um sich dann im ersten Training nach der Ankunft im Gastgeberland Frankreich das Kreuzband zu reißen. Jonathan Tah, vor der WM 2018 ein Streichkandidat im vorläufigen Kader, wurde nachnominiert. © imago/DeFodi

SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp:

1. Bernd Leno:

Nachdem Manuel Neuer nun wohl doch rechtzeitig fit wird, muss sich Löw im Tor zwischen Bernd Leno und Kevin Trapp als Nr. 3 entscheiden – aus meiner Sicht die unwichtigste Personalie, da hinter Neuer mit Marc-André ter Stegen die beste Nr. 2 der Welt im Kader steht. Ich würde auf Trapp setzen, dessen Ausstrahlung und Akzeptanz im Team größer ist, als die des introvertierten Leno. Zudem halte ich den Pariser Edel-Ersatzmann im direkten Duell auch für den besseren Keeper.

2. Jonathan Tah:

Bei dieser Personalie dürften sich so ziemlich alle einig sein. Der Leverkusener Verteidiger rutschte überraschend ins vorläufige Aufgebot – als zusätzlicher Backup für den angeschlagenen Jeromé Boateng. Und darf, nachdem Boateng wohl fit wird, wieder nach Hause fahren. Mit Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Niklas Süle hat Löw genügend Defensivspezialisten im Kader.

3. Marvin Plattenhardt:

Zwar zeigte der Test gegen Österreich, dass der gesetzte Linksverteidiger Jonas Hector längst nicht über jeden Zweifel erhaben ist, dennoch ist Plattenhardt kein gleichwertiger Ersatz. Überhaupt fällt der Berliner ab, wenn man sich die Leistungsfähigkeit des gesamten Kaders anschaut. Deshalb sollte Löw lieber eine Offensivkraft mehr mitnehmen und auf Plattenhardt verzichten.

4. Nils Petersen:

Die Idee, einen klassischen Joker mitzunehmen, hat ohne Frage Charme. Ob Löw diesen in Anbetracht der unzähligen Möglichkeiten in der Offensive aber tatsächlich benötigt, bezweifle ich. Auch Marco Reus kann als zweite oder hängende Spitze agieren, genau wie Thomas Müller oder Julian Draxler. Petersen hatte gegen Österreich noch mal die Chance, sich aufzudrängen. Seine Bilanz blieb überschaubar: 18 Ballkontakte, 25% gewonnene Zweikämpfe, eine Torschussvorlage.

