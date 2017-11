Das sind die tollsten Fußballplätze der Welt

Am Roten See in der kleinen kroatischen Stadt Imotski befindet sich dieser Platz.

Das "Bamburgh Castle" liegt in Bamburgh an der Küste der englischen Grafschaft Northumberland. Direkt vor dem historischen Gebäude befindet sich ein Fußballplatz.

Direkt am Meer gelgen ist auch dieser Platz in Hong Kong.

Die Zuschauer sitzen am Ufer, die Spieler kicken direkt auf dem Wasser. Dieser kuriose Platz mit toller Aussicht ist in Singapur zu finden. Auf diesem Foto wird die Oberfläche erneuert.

In der chinesischen Stadt Guangzhou liegt dieser Platz mitten in einer Hochhaussiedlung.

Auf diesem Platz in New York dürften häufig Blätter liegen.

Das gilt auch für das norwegische Dorf Henningsvær . Ähnlich wie Bandos ist die Insel sehr beliebt bei Tauchern und Schnorchlern. Nur 472 Einwohner leben in dem Fischerdorf, ein Fußballplatz darf trotzdem nicht fehlen. Der bestens gepflegte Kunstrasenplatz liegt direkt an der Küste und ist dafür bekannt, dass die Bälle auch mal in das Europäische Nordmeer fliegen.

Das ist in der Schweiz nicht möglich. Wenn der Ball einmal die „Ottmar Hitzfeld Gspon Arena“ verlässt, dann rollt er den Berg herunter. Der Platz liegt in den Alpen, gut 2000 Meter über dem Meeresspiegel. Es ist damit das am höchsten gelegene Spielfeld Europas. Weil die Luft dort so dünn ist, wächst kein Gras. Daher musste der FC Gspon einen Kunstrasenplatz bauen. Die Fans reisen übrigens in der Seilbahn an…