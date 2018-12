Das sind Hannovers Spitzensportler

Der Leistungsturner Andreas Toba startet für die TK Hannover. Der 28-Jährige wurde mehrmals Deutscher Meister an den Ringen sowie 2016 sogar Deutscher Meister im Mehrkampf. 2016 erlangte er bei den olympischen Spielen in Brasilien Bronze am Pauschenpferd und wurde als Held gefeiert, als er sich während der Mannschaftsqualifikation für das Finale am Boden das Kreuzband riss und trotzdem noch seine Kür am Pauschenpferd absolvierte, damit sich die Mannschaft qualifizieren konnte. ©