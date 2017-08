Das sind RB Leipzigs Gegner in der Champions League

AS Monaco, Besiktas Istanbul und FC Porto - so heißen die Gegner von RB Leipzig in der Premierensaison der Königsklasse.

Monaco. Endlich! RB Leipzigs Gegner für die Premierensaison in der Champions League stehen fest. Die Hasenhüttl-Elf bekommt es in der Gruppe G mit dem AS Monaco, Besiktas Istanbul und dem FC Porto zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend im Grimaldi Forum in Monaco. "Das sind vier gleichwertige Mannschaften", kommentierte Sky-Experte Lothar Matthäus. "Monaco ist leicht favorisiert, hat aber einige wichtige Spieler verloren. RB muss sich vor keiner der drei Mannschaften verstecken."

Die Leipziger Fans können sich auf ein Wiedersehen mit Atinc Nukan freuen. Der ist bekanntlich inzwischen am Bosposrus bei Besiktas. Auflaufen kann er gegen RB allerdings nicht. Der Verteidiger befindet sich nach einem Kreuzbandriss in der Reha.

Guido Schäfer zur Champions-League-Auslosung

Als erster Spieler der Messestädter reagierte Lukas Klostermann via Twitter öffentlich auf die nun vor ihm und seinen Teamkameraden liegenden Aufgaben.

Unsere erste Champions League Gruppe steht fest: AS Monaco, FC Porto & Besiktas! Ist euer Wunschgegner dabei? 🔴⚪️ #ChampionsLeague #RBL — Lukas Klostermann (@lukaskl96) August 24, 2017

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der in Monte Carlo live dabei war, freute sich sichtlich über die Gruppenzusammensetzung. "Gewünscht haben wir uns nichts. Die Gruppe nehmen wir", sagte er in einer ersten Reaktion. "Dennoch darf man da sicher keinen Club unterschätzen." Auf die politische Situation in der Türkei und mögliche Schwierigkeiten in Bezug auf das anstehende Spiel bei Besiktas hielt sich Mintzlaff zunächst bedeckt. "Nun ist die Auslosung gerade ein paar Minuten vorbei. Wir werden uns mit jedem Gegner beschäftigen. Dazu gehört dann sicherlich auch die Situation in der Türkei. Aber jetzt freuen wir uns erstmal."

Champions-League-Auslosung: Das sind die Gruppen  Gruppe A © imago Benfica Lissabon (Portugal) | Titel: 2x Europapokal der Landesmeister, 36x Meister, 26x Pokalsieger, Star: Pizzi (Portugal), Trainer: Rui Vitória (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 175,15 Millionen Euro © imago Manchester United (England) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 20x Meister, 12x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Paul Pogba (Frankreich), Trainer: José Mourinho (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 562,75 Millionen Euro © imago FC Basel (Schweiz) | Titel: 20x Meister, 12x Pokalsieger, Star: Mohamed Elyounoussi (Norwegen), Trainer: Raphael Wicky (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,35 Millionen Euro © imago ZSKA Moskau (Russland) | Titel: 6x russischer Meister, 7x russischer Pokalsieger, 7x sowjetischer Meister, 5x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Mário Fernandes (Russland), Trainer: Viktor Goncharenko (Weißrussland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 77,7 Millionen Euro © imago Gruppe B © imago FC Bayern München (Deutschland) | Titel: 2x Champions-League-Sieger, 3x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 18x Pokalsieger, 1x Fifa-Klub-Weltmeister, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Robert Lewandowski (Polen), Trainer: Carlo Ancelotti (Italien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 603,40 Millionen Euro © imago Paris Saint-Germain (Frankreich) | Titel: 6x Meister, 11x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Neymar (Brasilien), Trainer: Unai Emery (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 545,25 Millionen Euro © imago RSC Anderlecht (Belgien) | Titel: 34x Meister, 9x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Leander Dendoncker (Belgien), Trainer: René Weiler (Schweiz), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96 Millionen Euro © imago Celtic Glasgow (Schottland) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 48x Meister, 37x Pokalsieger, Star: Moussa Dembélé (Frankreich), Trainer: Brendan Rodgers (Nordirland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 48,90 Millionen Euro © imago Gruppe C © imago FC Chelsea (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 6x Meister, 7x Pokalsieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Europapokal der Pokalsieger, Star: Eden Hazard (Belgien), Trainer: Antonio Conte (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 611,30 Millionen Euro © imago Atlético Madrid (Spanien) | Titel: 10x Meister, 10x Pokalsieger, 2x Europa-League-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Antoine Griezmann (Frankreich), Trainer: Diego Simeone (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 511 Millionen Euro © imago AS Rom (Italien) | Titel: 3x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Edin Dzeko (Bosnien-Herzegowina), Trainer: Eusebio Di Francesco (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 314,43 Millionen Euro © imago Qarabag Agdam (Aserbaidschan) | Titel: 5x Meister, 6x Pokalsieger, Star: Richard (Aserbaidschan), Trainer: Gurban Gurbanov (Aserbaidschan), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,28 Millionen Euro © imago Gruppe D © imago Juventus Turin (Italien) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 12x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Gonzalo Higuaín (Argentinien), Trainer: Massimiliano Allegri (Italien) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 525,10 Millionen Euro © imago FC Barcelona (Spanien) | Titel: 4x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 24x Meister, 29x Pokalsieger, 3x Fifa-Klub-Weltmeister, 4x Europapokal der Pokalsieger, Star: Lionel Messi (Argentinien), Trainer: Ernesto Valverde (Spanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 692,50 Millionen Euro © imago Olympiakos Piräus (Griechenland) | Titel: 44x Meister, 27x Pokalsieger, Star: Konstantinos Fortounis (Griechenland), Trainer: Besnik Hasi (Albanien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 79,20 Millionen Euro © imago Sporting Lissabon (Portugal) | Titel: 18x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Adrien Silva (Portugal), Trainer: Jorge Jesus (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 194,9 Millionen Euro © imago Gruppe E Spartak Moskau (Russland) | Titel: 10x russischer Meister, 3x russischer Pokalsieger, 12x sowjetischer Meister, 10x sowjetischer Pokalsieger, Star: Quincy Promes (Niederlande), Trainer: Massimo Carrera (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 104 Millionen Euro © imago FC Sevilla (Spanien) | Titel: 1x Meister, 5x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 3x Europa-League-Sieger, Star: Steven N’Zonzi (Frankreich), Trainer: Eduardo Berizzo (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 216,50 Millionen Euro © imago FC Liverpool (England) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 4x Europapokal der Landesmeister, 18x Meister, 7x Pokalsieger, 3x Uefa-Cup-Sieger, Star: Philippe Coutinho (Brasilien), Trainer: Jürgen Klopp (Deutschland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 456,5 Millionen Euro © imago NK Maribor (Slowenien) | Titel: 14x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Luka Zahovic (Slowenien), Trainer: Darko Milanic (Slowenien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 12,90 Millionen Euro © imago Gruppe F Shakhtar Donetsk (Ukraine) | Titel: 10x ukrainischer Meister, 11x ukrainischer Pokalsieger, 4x sowjetischer Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Bernard (Brasilien), Trainer: Paulo Fonseca (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 105,80 Millionen Euro © imago Manchester City (England) | Titel: 4x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Sergio Agüero (Argentinien), Trainer: Pep Guardiola (Spanien) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 618,25 Millionen Euro © imago SSC Neapel (Italien) | Titel: 2x Meister, 5x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, Star: Marek Hamsik (Slowakei), Trainer: Maurizio Sarri (Italien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 371,4 Millionen Euro © imago Feyenoord Rotterdam (Niederlande) | Titel: 1x Europapokal der Landesmeister, 15x Meister, 12x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Weltpokal-Sieger, Star: Nicolai Jörgensen (Dänemark), Trainer: Giovanni van Bronckhorst (Niederlande) Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 96,50 Millionen Euro © imago Gruppe G AS Monaco (Frankreich) | Titel: 8x Meister, 5x Pokalsieger, Star: Kylian Mbappé (Frankreich), Trainer: Leonardo Jardim (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 253,30 Millionen Euro © imago FC Porto (Portugal) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 1x Europapokal der Landesmeister, 27x Meister, 16x Pokalsieger, 1x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europa-League-Sieger, 2x Weltpokal-Sieger, Star: Danilo Pereira (Portugal), Trainer: Sérgio Conceição (Portugal), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 185,80 Millionen Euro © imago Besiktas Istanbul (Türkei) | Titel: 15x Meister, 9x Pokalsieger, Star: Gökhan Töre (Türkei), Trainer: Senol Günes (Türkei), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 131,7 Millionen Euro © imago RB Leipzig (Deutschland) | Größter Erfolg: Champions-League-Qualifikation 2017 Star: Naby Keïta (Guinea) , Trainer: Ralph Hasenhüttl (Österreich), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 181,08 Millionen Euro © imago Gruppe H Real Madrid (Spanien) | Titel: 6x Champions-League-Sieger, 6x Europapokal der Landesmeister, 33x Meister, 19x Pokalsieger, 2x Fifa-Klub-Weltmeister, 3x Weltpokal-Sieger, 2x Uefa-Cup-Sieger , Star: Cristiano Ronaldo (Portugal) , Trainer: Zinédine Zidane (Frankreich) , Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 743,80 Millionen Euro © imago Tottenham Hotspur (England) | Titel: 2x Meister, 8x Pokalsieger, 2x Uefa-Cup-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Harry Kane (England), Trainer: Mauricio Pochettino (Argentinien), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 486,75 Millionen Euro © imago Borussia Dortmund (Deutschland) | Titel: 1x Champions-League-Sieger, 8x Meister, 4x Pokalsieger, 1x Weltpokal-Sieger, 1x Europapokal der Pokalsieger, Star: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabun), Trainer: Peter Bosz (Niederlande), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 406,53 Millionen Euro © imago APOEL Nikosia (Zypern) | Titel: 26x Meister, 21x Pokalsieger, Star: Facundos Bertoglio (Argentinien), Trainer: Georgios Donis (Griechenland), Gesamtmarktwert (laut transfermarkt.de): 16,95 Millionen Euro © imago

Kapitän Willi Orban beurteilt die Gruppe ebenfalls positiv: „Ich denke, es hätte schlimmer kommen können. Es sind alles spannende Mannschaften", so der Verteidiger. "Es werden schöne Aufgaben für uns und wir wollen uns von unserer besten Seite präsentieren. Ich bin gespannt, wie wir das lösen werden."

Wann gibt es Tickets?

Die Gruppenphase ist auf sechs Spieltage aufgeteilt: 12. - 13. September: 1. Spieltag

26. - 27. September: 2. Spieltag

17. - 18. Oktober: 3. Spieltag

31. Oktober - 01. November: 4. Spieltag

21. - 22. November: 5. Spieltag

05. - 06. Dezember: 6. Spieltag

Wann wer spielt, wird die UEFA in Kürze bekannt geben. RB Leipzig hat auf seiner Homepage bereits mitgeteilt dass der Ticketvorverkauf am 28. August um 10 Uhr beginnen soll. Fans müssen ordentlich in die Tasche greifen. Es gilt die neue Preiskategorie A+. Die Vorverkauf-Phasen werden identisch zu den Liga-Spielen sein: PHASE 1 – „Treue-Phase“ | 28. & 29. August

PHASE 2 – „4 zu 1-Phase“ | 30. & 31. August

PHASE 3 – „Stammplatz & Neu-OFC-Phase“ | 01. September

PHASE 4 – „Neukunden-Phase“ | 02. & 03. September

PHASE 5 – „Freier Verkauf“ | ab 04. September

Zu den Auswärtsspielen will RB Leipzig nach eigenem Bekunden kostengünstige Fanreisen anbieten. Details dazu soll es spätestens am Sonntag geben.

