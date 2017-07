Das Stadion von Holstein Kiel erstrahlt in neuem Glanz

Hintergrund: Der nächste Auftritt der Störche in heimischer Umgebung ist am Abend des 11\. August (20.45 Uhr) im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Zu diesem Anlass stellt der DFB eine eigene Werbefläche auf, auf denen dann die Namen der Pokal-Geldgeber zu sehen sind. Nach dem Braunschweig-Spiel installieren die Holstein-Verantwortlichen dann die endgültige Bande für den Zweitliga-Betrieb. Und die Bande vom Sonntag? Die wechselt den Besitzer. Der ist sinnigerweise der SV Sandhausen …

